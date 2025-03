M jak miłość, odcinek 1863: Koniec Święcickiego! Dzięki Marcinowi oprawca Magdy w końcu wpadnie – ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Wróci do męża, ale wyzna, że już go nie kocha i chce być z innym - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1863 odcinku „M jak miłość” po ataku na Magdę to Święcicki stanie się głównym podejrzanym! I nic dziwnego, gdyż tylko on będzie mógł chciał zemścić się na Budzyńskiej, z czego Andrzej doskonale zda sobie sprawę.

Tym bardziej, że już wcześniej podejrzewał, że to właśnie ich sąsiad wepchnął Julię (Marta Chodorowska) do rzeki, gdyż przez czerwoną pelerynę, którą wcześniej pożyczyła od jego żony, pomyliły mu się kobiety i w efekcie to Malicka padła jego ofiarą, mimo iż to nie ona była jego celem. I nie inaczej będzie w 1863 odcinku „M jak miłość”, gdyż podejrzenia Budzyńskiego również padną na Święcickiego. Tyle tylko, że draniowi znów uda się wykiwać policjantów!

Podły Święcicki znów oszuka policjantów w 1863 odcinku „M jak miłość”!

W 1863 odcinku „M jak miłość” Święcicki kolejny raz oszuka Natalkę (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner). Przypomnijmy, że już po ataku na Julię, sąsiad załatwił sobie fałszywe alibi i zapłacił koledze, aby ten zeznał, że w trakcie wypadku wspólnie oglądali mecz, co on oczywiście uczynił, przez co ich wersja się pokryła. I w efekcie drań uniknął odpowiedzialności, gdyż policja nie miała żadnych dowód na jego winę poza podejrzeniami Budzyńskiego.

I tak samo początkowo będzie w 1863 odcinku „M jak miłość”, gdyż Święcickiemu ponownie się uda! Ale do czasu aż Andrzej nie poprosi o pomoc Marcina! Szczególnie, że sprawy zajdą już za daleko, gdyż tym razem sąsiad zaatakuje Magdę w Siedlisku i gdyby nie Julia, to mogłoby się to skończyć tragicznie.

Marcin załatwi oprawcę Magdy w 1863 odcinku „M jak miłość”!

Dlatego już w 1863 odcinku „M jak miłość” Andrzej odda tę sprawę nie tylko policji, ale także i Marcinowi, który oczywiście kolejny raz mu pomoże. Tym bardziej, że będzie chodzić przecież o byłą żonę jego brata Olka (Maurycy Popiel). I gdy policyjne przesłuchanie nic nie wniesie, to do akcji wkroczy detektyw, któremu w przeciwieństwie do funkcjonariuszy uda się dojść do prawdy!

I w efekcie w 1863 odcinku „M jak miłość” Święcicki w końcu wpadnie i już nie uniknie odpowiedzialności za to, co zrobił Madzie, a wcześniej Julii, która dzięki temu także zyskała okazję do tego, aby zemścić się na swoim oprawcy. A Budzyńscy w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą, gdyż ze strony podłego sąsiada już nic nie będzie im grozić. I postanowią to uczcić wraz z Julią i Dimą (Michaił Pszeniczny), z którymi ich stosunki również diametralnie się zmienią. Ale oczywiście tylko na lepsze!