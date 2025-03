M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1857: Bolesna kontuzja Natalki! To przez nią Dorota utwierdzi się w tym, że są z Bartkiem razem – ZDJĘCIA

W 1857 odcinku „M jak miłość” Natalka (Dominika Suchecka) dozna bolesnej kontuzji w trakcie kolejnego treningu z Adamem (Patryk Szwichtenberg) i Rafał (Jakub Kucner)! Mostowiakowa naciągnie sobie ścięgno i nie będzie w stanie chodzić o własnych nogach, przez co będzie zdana na innych! I choć początkowo w 1857 odcinku „M jak miłość” zaopiekują się nią policjanci, to później pieczę nad nią przejmie Bartek (Arkadiusz Smoleński), który chwyci ją w ramiona, czego świadkiem stanie się Dorota (Iwona Rejzner)! I wtedy słowa Hani (Wiktoria Basik) staną się dla niej faktem, a Kawecka zda sobie sprawę, że naprawdę są razem! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!