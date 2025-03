M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1857: Zszokowana Dorota nakryje Bartka z Natalką! Nie spotka się z mężem i znów wyjedzie z Grabiny

W 1857 odcinku „M jak miłość” wyleczona Dorota (Iwona Rejzner) po swoim powrocie do Grabiny zjawi się przed domem Mostowiaków, gdzie dozna kolejnego szoku! A wszystko przez to, że już wcześniej zdąży dowiedzieć się od Hani (Wiktoria Basik) o zbliżeniu Natalki (Dominika Suchecka) i Bartka (Arkadiusz Smoleński), którego na domiar złego w 1857 odcinku „M jak miłość” sama stanie się świadkiem! I wówczas Kawecka zda sobie, że ich ślub, o którym także wspominała Mostowiakówna jest faktycznie możliwy! I w tej sytuacji zdecyduje się usunąć! Milionerka czym prędzej wyjedzie z Grabiny, przez co ostatecznie do jej wyczekiwanego spotkania z mężem niestety nie dojdzie! Koniecznie poznaj szczegóły!