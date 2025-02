M jak miłość, odcinek 1857: Dorota po powrocie będzie pewna, że Bartek związał się z Natalką! Widok Hani w domu da jej do myślenia

M jak miłość, odcinek 1857: Nowy Mateusz wróci do Mostowiaków na Wigilię, ale nikt go nie zobaczy! Barbara wyjaśni dlaczego

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota zjawi się w Grabinie, zupełnie jakby powstała z martwych! Przez długi czas była uznana za zaginioną, a nawet za zmarłą, a jej najbliżsi zaczęli układać sobie życie bez niej? Zdradzamy już teraz, że Kawecka zacznie wkręcać sobie najgorsze scenariusze! Gdy zobaczy Bartka w towarzystwie Natalki i jej córeczki Hani, dojdzie do przekonania, że została zastąpiona! Ale to kompletnie nieprawda!

Choć nie wiemy jeszcze, jaka będzie reakcja Lisieckiego na powrót Doroty, możemy się tylko domyślać, że Bartek oszaleje z radości, gdy zobaczy żonę całą i zdrową. Przez cały ten czas wierzył, że kiedyś do niego wróci, a teraz jego marzenie się spełni! Nie będzie jednak miał pojęcia, jakie podejrzenia pojawią się w głowie Doroty...Czy zdoła przekonać ją, że w jego sercu nie było miejsca dla żadnej innej?

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" wróci do Bartka! On będzie już z Natalią?

Dorota zjawi się w Grabinie, przekonana, że Bartek jej nie oczekiwał! W 1857 odcinku "M jak miłość" Kawecka, zamiast rzucić się mężowi w ramiona, skupi się na tym, co podpowie jej wyobraźnia. A podpowie jej jedno: "On już o mnie zapomniał!" To jednak będzie szalone posunięcie, przecież Lisiecki każdego dnia walczył o jej odnalezienie, nie poddał się ani na chwilę! Wciąż miał nadzieję, że to się wydarzy! Niestety, Dorota, zamiast skupić się na szczęściu, szybko zacznie wyciągać błędne wnioski?

Hania w 1857 odcinku "M jak miłość" znów spróbuje zeswatać Bartka z jego mamą!

W 1857 odcinku "M jak miłość" mała Hania ponownie pokaże, że nie zamierza odpuścić! Dziewczynka od dawna marzy o tym, by Bartek stał się częścią jej rodziny, więc gdy tylko nadarzy się okazja, zacznie działać! Cały czas będzie wierzyła, że jej ukochany wujek mógłby być dla niej prawdziwym tatą.

I to właśnie w 1857 odcinku "M jak miłość" wywoła u Doroty lawinę wątpliwości! Kawecka nie będzie wiedziała, że to tylko dziecięca fantazja i przekonanie Hani, że jeśli jej mama i Bartek są dla siebie ważni, to powinni być razem. Czy Dorota uwierzy w niewinne intencje dziewczynki, czy może jeszcze bardziej się nakręci, myśląc, że Bartek naprawdę planował związać się z Natalką? Przekonamy się już niebawem.