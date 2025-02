M jak miłość, odcinek 1857: Dorota wróci do Bartka! Taka będzie pierwsza decyzja po powrocie z Bostonu

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota wróci do Polski w 1857 odcinku "M jak miłość". Koniec z pokazywaniem urywków leczenia Kaweckiej w klinice w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że tylko widzowie wiedzą o tym, że kobieta walczy z chorobą, poddając się eksperymentalnemu leczeniu nowotworu. Bartek i Mostowiakowie nie mają takiej wiedzy. Co więcej, zaczęli przyzwyczajać się do myśli, że ukochana żona Lisieckiego nie żyje... Jakie będą ich miny, kiedy Dorota wyląduje w kraju i przyjedzie do Grabiny?

Dorota nie uprzedzi Bartka przed swoim powrotem w 1857 odcinku "M jak miłość"

Kawecka nie chciała kontaktu z Bartkiem, nie dzwoniła do niego i nie dawała mu znaku życia. Co prawda, miała przy szpitalnym łóżku zdjęcie męża, na które patrzyła w trudnych chwilach, ale sama z siebie postanowiła całkowicie urwać kontakt. Dopiero kiedy nadejdzie prawdziwy przełom, terapia okaże się skuteczna, właśnie wtedy postanowi wracać do Polski.

Zdradzamy, że Dorota nie uprzedzi o swojej wizycie w Grabinie w 1857 odcinku "M jak miłość". Nie ma mowy o tym, by Bartek przyjechał po żonę na lotnisko i czule ją przywitał. Kawecka do końca ukryje swoje plany.

Pierwsza decyzja Doroty po powrocie do Polski

Jakie będą pierwsze kroki Doroty, która nieoczekiwanie wyląduje w kraju? Zdradzamy, że w 1857 odcinku "M jak miłość" Kawecka niemal od razu pojedzie do Grabiny, gdzie będzie chciała rozmawiać z Bartkiem. Przestanie dłużej stosować uniki, ignorować męża. Osobiście stawi się w rodzinnych stronach Mostowiaków.

Czy do rozmowy Doroty z Bartkiem w 1857 odcinku "M jak miłość" faktycznie dojdzie? Ujawniamy, że Lisiecki będzie dość zajęty problemami Hani (Wiktoria Basik), córki Natalki (Dominika Suchecka), która postawi sobie za cel zeswatanie wujka z mamą. Oby Kawecka nie weszła do domu w jakimś nieodpowiednim momencie... Pewnym jest, że do spotkania Doroty z mężem dojdzie na pewno. Mają sobie wiele do powiedzenia.