M jak miłość. Dorota wróci do Bartka, a wraz z nią odnaleziona siostra! To ona pomogła jej w ucieczce? - ZDJĘCIA

Kiedy Dorota wróci do Bartka w "M jak miłość"?

Powrót Doroty do "M jak miłość" nastąpi dopiero w premierowych odcinkach, które zostaną wyemitowane na początku nowego roku. Dlaczego tak późno? Bo lada moment zacznie się długa przerwa w emisji "M jak miłość" związana ze zmianą ramówki TVP2 na święta, Sylwestra i Nowy Rok. To oznacza, że serial zniknie z TVP na blisko trzy tygodnie.

Ale dzięki relacjom z planu "M jak miłość" wiadomo już jak potoczą się losy umierającej na raka Doroty, która uciekła od Bartka, zacierając za sobą wszelkie ślady, a także samego Lisieckiego, który ruszy na poszukiwania żony. Wynajął już detektywa w Gdańsku, podejrzewając, że skoro Dorota zabrała ze sobą paszport to wyjechała za granicę i ktoś jej tam pomaga! Jest bowiem zbyt słaba, by dała sobie radę sama.

Kto pomógł Dorocie w "M jak miłość" w ucieczce od Bartka?

Ostatnio Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński wzięli udział w specjalnym live'ie na profilu "M jak miłość" na Instagramie i ujawnili, że za jakiś czas Dorota wróci do Grabiny i do Bartka, ale nadal będzie poważnie chora. Nie od razu pokona złośliwego raka mózgu, czeka ją jeszcze wiele tygodni leczenia. Wtedy też wyjdzie na jaw, kto jeszcze stał za ucieczką Doroty za granicę.

M jak miłość odcinek 1831 ZWIASTUN. Dorota odejdzie od Bartka po ślubie! Zostawi list pożegnalny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Chyba możemy uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że w ciężkim stanie Dorota wróci do gry z ucieczki, zza świata i niedługo będziecie mogli znowu zobaczyć nas razem. W jakim kontekście, tego jeszcze nie wiemy, bo sami też nie możemy tego zdradzać. Trochę już powiedziałem, ale nie za dużo... - zdradził Arkadiusz Smoleński.

Siostra Doroty wkroczy do gry w nowych odcinkach "M jak miłość"

Kim w "M jak miłość" okaże się tajemnicza osoba pomagająca Dorocie w ucieczce i ukrywaniu się przed Bartkiem? Iwona Rejzner, która po kilku tygodniach wróciła na plan serialu, obecnie nagrywa sceny w Grabinie, w których pojawi się "odnaleziona siostra Doroty".

W relacji aktorki zza kulis "M jak miłość", którą udostępniła na swoim profilu na Instagramie, występuje obok niej łudząco podoba do Doroty blondynka. Zagra ją Kinga Łukasik! Będzie to zupełnie nowa bohaterka w "M jak miłość", która wprowadzi jeszcze więcej zamieszania w życiu Doroty i Bartka. Jeśli okaże się, że ta kobieta to siostra Doroty, o której Kawecka nigdy wcześniej nie wspominała, to czeka nas sporo sensacyjnych zwrotów akcji.

Co ciekawe, Kinga Łukasik, która dołączyła do obsady "M jak miłość", ale na ekranie zadebiutuje na początku 2025 roku, już od 12-stu lat występuje w serialu o Mostowiakach. Do tej pory grała tylko epizodyczne role, np. pielęgniarki, ekspedientki, stażystki, hostessy, które pojawiały się gdzieś w tle innych wydarzeń.