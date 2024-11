M jak miłość. Dorota nie umrze! Nie tak szybko wróci w ciężkim stanie z miejsca ucieczki. Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński ujawnili, co dalej z Dorotą - ZDJĘCIA

Kiedy Dorota wróci do Bartka w "M jak miłość"?

Co będzie z Dorotą w "M jak miłość"? Wiadomo już, że przeżyje, ale to wcale nie oznacza, że wyzdrowieje, że w cudowny sposób wyleczy się ze złośliwego guza mózgu - oponiaka. Co prawda przez dłuższy czas los umierającej Doroty pozostanie nieznany, Bartek nie będzie wiedział gdzie jest jego żona i czy jeszcze żyje, ale wszystko wyjaśni się już odcinkach "M jak miłość", które będą emitowane na początku 2025 roku.

Live na profilu "M jak miłość" na Instagramie z udziałem Iwony Rejzner i Arkadiusza Smoleńskiego dał odpowiedzi na najbardziej dręczące pytania o wątek Doroty i Bartka, którzy wzięli ślub, lecz na razie nie będą razem. W akcie desperacji chora na raka Dorota odeszła od Bartka, bo nie chciała, by ukochany patrzył jak umiera. Ale Dorota nie umrze! I wróci z miejsca, w którym ukryje się przed Bartkiem. Tylko trochę potrwa czekanie na powrót Doroty.

- Jest pytanie "odchodzicie z M jak miłość". Ty to na pewno nie! - zapowiedziała Iwona Rejzner. - Ty zdaje się też nie... Chyba możemy uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że w ciężkim stanie Dorota wróci do gry z ucieczki, zza świata i niedługo będziecie mogli znowu zobaczyć nas razem. W jakim kontekście, tego jeszcze nie wiemy, bo sami też nie możemy tego zdradzać. Trochę już powiedziałem, ale nie za dużo... - dodał Arkadiusz Smoleński. - Kto nie ogląda tego live'a, niech żałuje, bo Arek powiedział naprawdę bardzo dużo. Prawda jest taka, że scenarzyści są fantastyczni i słuchają tego, czego widzowie oczekujecie - zaśmiała się aktorka, która gra Dorotę w "M jak miłość".

Jak będzie wyglądał powrót Doroty do Bartka w "M jak miłość"?

Powrót Doroty do Bartka najpewniej nastąpi w nowych odcinkach "M jak miłość" w styczniu. Z zapowiedzi Smoleńskiego wynika, że Dorota nadal będzie ciężko chora, że nie uda jej się pokonać raka mózgu. Ale być może pojawią się jakieś inne szanse na wyleczenie. Przeszła już operację wycięcia guza, chemioterapię i radioterapię, ale przecież może zdarzyć się cud! Nie takie rzeczy działy się już w serialu.

Jedno jest pewne, to jeszcze nie koniec Doroty i Bartka w "M jak miłość". Niepokój mogą wzbudzić tylko "okoliczności" powrotu Doroty, bo nie ma gwarancji, że Bartek od razu wybaczy żonie, że go porzuciła, skazała na cierpienie, a on tyle dla niej zrobił, by pomóc jej w walce z chorobą.

Komentarze fanów "M jak miłość" co będzie dalej z Dorotą i Bartkiem

Fani "M jak miłość" snują domysły, że u boku Bartka może się pojawić zakochana w nim Natalka (Dominika Suchecka). Na profilach serialu na Instagramie i Facebooku piszą nawet własne scenariusze, jak potoczą się dalsze losy Doroty i Bartka.