M jak miłość, odcinek 1831: Dorota skaże się na śmierć! Odejdzie od Bartka, ,żeby nie patrzył jak umiera - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć Doroty nie nastąpi w 1831 odcinku "M jak miłość", ale mimo to chora na raka Kawecka nie będzie już widziała szans na wyleczenie. W tajemnicy przed Bartkiem już po ślubie zatwierdzi testament u notariusza, w którym zapisze wszystko mężowi. W ten sposób będzie chciała zabezpieczyć jego przyszłość, nie dbając o to, co ludzie powiedzą, że po śmierci Doroty to Bartek odziedziczy cały jej majątek wart kilka milionów.

Były mąż Doroty w 1831 odcinku "M jak miłość" pomoże jej w ucieczce od Bartka!

Ale na tym nie koniec, bo w 1831 odcinku "M jak miłość" umierająca Dorota zrealizuje swój plan ucieczki od Bartka. Wciągnie w niego swojego byłego męża Tomasza (Ziemowit Wasielewski), który pomoże Kaweckiej zorganizować wyjazd za granicę. A co z leczeniem Doroty, która kilka dni wcześniej przejdzie operację wycięcia guza mózgu - oponiaka, będzie już po chemioterapii i radioterapii. Niestety wyniki badań Doroty potwierdzą, że śmierć jest blisko.

Dlaczego Dorota zostawi Bartka po ślubie w 1831 odcinku "M jak miłość"?

Ucieczka Doroty od Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" będzie aktem desperacji chorej na nowotwór mózgu, całkowitym poddaniem się w walce ze śmiertelną chorobą. A także próbą uchronienia ukochanej osoby przed dramatem, wstrząsającym widokiem tego, jak rak powoli Dorotę zabija.

- Dorota nie chce, żeby on patrzył na to, jak ona cierpi, jak walczy i być może jak odchodzi... Chce mu po prostu tego wszystkiego oszczędzić, bo myśli, że byłoby to dla niego zbyt przytłaczające. Jest to po prostu miłość, którą w ten sposób mu okazuje... Dorota jest sceptyczna, jeśli chodzi o możliwości wyzdrowienia. I wie, że tego happy endu może nie być... - wyjaśniła Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Czy Dorota umrze po 1831 odcinku "M jak miłość"?

Jak potoczy się dalej historia Doroty i Bartka po smutnym pożegnaniu w 1831 odcinku "M jak miłość"? Na jakiś czas chora Dorota zniknie z serialu, po wyjeździe z Polski zerwie kontakt ze wszystkimi. Czy za granicą Dorotę czeka śmierć? Bez leczenia nie będzie miała przecież szans na wyzdrowienie... Czas pokaże, bo to się wyjaśni dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość".