M jak miłość, odcinek 1830: Dorota po operacji guza mózgu dostanie silnego ataku! Powie lekarzowi, że i tak umrze- ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Dorota umrze w 1830 odcinku "M jak miłość"? Na szczęście nie, ale powoli zacznie się oswajać z myślą, że czeka ją śmierć! Leczenie Doroty jeszcze się nie zakończy, przejdzie już chemioterapię i radioterapię, lecz wyniki badań nie wykażą żadnej poprawy. Guz mózgu, oponiak, nadal będzie dla niej śmiertelnym zagrożeniem.

Tuż po operacji Doroty w 1830 odcinku "M jak miłość", po usunięciu złośliwego nowotworu, która będzie dla niej ostatnią szansą na wyzdrowienie, rokowania dla Kaweckiej nadal będą fatalne. Tak jak wyniki badań, które nie wykażą żadnej poprawy jej stanu. Na domiar złego Dorota bardzo źle zniesie radioterapię, operacja wcale nie zmniejszy silnych bóli głowy.

Dorota po operacji w 1830 odcinku "M jak miłość" dostanie ataku padaczki

W środku nocy, gdy w 1830 odcinku "M jak miłość" Bartek na kilka godzin opuści Dorotę, dojdzie u niej do silnego ataku padaczki, który poprzedni ból nie do zniesienia. Pielęgniarka na dyżurze od razu odbierze wezwanie od pacjentki, która będzie u kresu sił. - Co się dzieje pani Doroto?

- Bardzo boli mnie głowa...

- Zaraz zapytam lekarzy, czy można pani podać więcej środków przeciwbólowych...

Nagle Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" dostanie potężnych drgawek! Na szczęście lekarz od razu pośpieszy jej z pomocą. A kiedy Dorota się ocknie, zrozumie, że zostało jej niewiele czasu, że nie ma co liczyć na cud, na to, że będzie żyła długo i szczęśliwie z Bartkiem. Umierająca Dorota będzie gotowa na to, co nieuniknione.

- Jak się pani czuje? - Ja kompletnie nie mam siły... - To normalne. Jest pani wyczerpana po ataku padaczkowym - wyjaśni lekarz. - Ale skąd te ataki? Dlaczego nie ustępują? - W TK głowy nie ma obrzęków ani krwawienia, a to często występuje po operacji guza mózgu. To raczej powstająca blizna, resztkowy guz i zmiany popromienne mogą powodować takie objawy... - Czyli teraz już tak będzie? - Mam nadzieję, że nie. Zwiększymy pani dawkę leków przeciwpadaczkowych... - Jaki to ma sens panie doktorze? Walka z czymś z czym i tak nie możemy wygrać... - Chce pani powiedzieć, że moja praca nie ma sensu? - Nie, przepraszam... Zupełnie nie to miałam na myśli... Jestem panu bardzo wdzięczna, naprawdę. I mam do pana wielką prośbę...

Bartek zabierze umierającą Dorotę ze szpitala w 1830 odcinku "M jak miłość"

O poranku w 1830 odcinku "M jak miłość" przy Dorocie będzie już Bartek, który usłyszy od lekarza o prośbie ukochanej, o tym, że chce wyjść ze szpitala na własne żądanie, by ostatnie chwile życia spędzić w domu, u boku narzeczonego. Bartek uzna, że to lekkomyślne, szczególnie, że wyniki badań Doroty wypadną fatalnie, ale zgodzi się zabrać ją ze szpitala. Wszystko po to, by wzięli w końcu ślub...