M jak miłość, odcinek 1831: Dorota po ślubie z Bartkiem zatwierdzi testament u notariusza! Zostawi mężowi cały majątek - ZDJĘCIA, WIDEO

Ślub Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) w 1831 odcinku "M jak miłość" będzie jedną z ostatnich, szczęśliwych chwil tej pary. Ale zanim chora na raka Dorota zniknie, odejdzie od Bartka zadba o to, by jej kolejny mąż nie musiał się o martwić o to, że teraz zostanie sam. I do tego z niczym! Tuż po ceremonii ślubnej milionerka w 1831 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do notariusza i zatwierdzi testament. Cały swój majątek Dorota zapisze Bartkowi. Świadoma tego, że lada moment umrze, więc zabezpieczy przyszłość męża. Czy to naprawdę koniec historii miłości tej pary? Sprawdź, co już wiadomo! Zobacz WIDEO z "Kulis serialu M jak miłość".