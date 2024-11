M jak miłość, odcinek 1831: Były mąż Doroty pomoże jej w ucieczce od Bartka po ślubie! Nie odnajdzie żony? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1833: Martyna zemdleje w szpitalu! Będzie w ciąży? Zwróci się do Marcina z ostatnią prośbą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" nie będzie początkiem ich wspólnego życia! Wręcz przeciwnie. Wycieńczona chorobą nowotworową Dorota ucieknie od męża ze swoim eks małżonkiem, intrygantem Tomaszem Kaweckim. Jak do tego dojdzie, że tuż po ślubie Dorota zostawi Bartka, napisze do ukochanego list pożegnalny i zniknie na dłuższy czas?

Dorota wtajemniczy Tomasza w plan ucieczki od Bartka w 1830 odcinku "M jak miłość"

Na dzień przed ślubem, w 1830 odcinku "M jak miłość", jeszcze podczas pobytu w szpitalu Dorota postanowi, że nie skaże Bartka na cierpienie, na patrzenie na to, jak powoli umiera. Jak podaje światseriali.interia.pl obmyśli plan ucieczki, w który wtajemniczy tylko Tomasza! To właśnie Kawecki pomoże osłabionej rakiem Dorocie w organizacji wyjazdu za granicę. Po wyczerpującej chemioterapii Dorota nie będzie bowiem sama w stanie wyjechać z Polski.

Dorota na ślubie z Bartkiem w 1831 odcinku "M jak miłość" będzie robiła dobrą minę do złej gry

Co prawda Dorota i Bartek w 1831 odcinku "M jak miłość" wezmą romantyczny ślub, ale podczas skromnej ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego do Gródku panna młoda będzie robiła dobrą minę do złej gry. Świadoma tego, że to jej ostatnie chwile z Bartkiem, że jeszcze przed nocą poślubną odejdzie od ukochanego. Już na zawsze...

Zakochany Bartek, który po ślubie z Dorotą w 1831 odcinku "M jak miłość" zabierze żonę do jej wilii, nie domyśli się, co planuje ukochana. Zwłaszcza, że Dorota zapewni go, że spełniło się jej największe marzenie. - Wiesz, przeżyliśmy razem tyle miłych, beztroskich chwil, ale nigdy nie czułam się bardziej szczęśliwa niż dzisiaj, teraz...

Pierwszy taniec Doroty i Bartka po ślubie w 1831 odcinku "M jak miłość" i toast z lekiem nasennym!

A kiedy w 1831 odcinku "M jak miłość" Bartek wzniesie toast za zdrowie żony, nie będzie miał pojęcia, że Dorota dosypała mu do szampana lek nasenny. - I za naszą miłość, która nigdy nie wygaśnie. Prawda? - doda panna młoda.

Potem w 1831 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek zatańczą swój pierwszy taniec weselny i nagle żona Lisieckiego wspomni, że jest bardzo zmęczona i musi się położyć. Na niego też już zaczną działać tabletki usypiające, więc zaśnie kamiennym snem. W tym momencie Dorota spakuje walizkę i wymknie się z rezydencji. Przed drzwiami będzie już na nią czekał Tomasz, który wywiezie ją za granicę, z dala od Bartka.

List pożegnalny Doroty do Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" wyjaśni powód ucieczki!

Dorota odejdzie od Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość", by nie patrzył jak umiera na raka. Niestety wyniki badań Doroty podczas chemioterapii będą coraz gorsze. Wszystko wyjaśni mężowi w liście pożegnalnym.

Kiedy Bartek się obudzi w 1831 odcinku "M jak miłość", nigdzie nie będzie Doroty. Znajdzie tylko jej list. Póki co nie wiadomo czy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" porzucony Lisiecki odnajdzie żonę, przekona Dorotę, by do niego wróciła.

