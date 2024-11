M jak miłość, odcinek 1831: Koszmarny sekret Doroty po ślubie z Bartkiem! Odejdzie od męża i zostawi list pożegnalny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Zanim Dorota i Bartek będą mogli cieszyć się swoim nowym życiem jako małżonkowie, już na początku pojawi się problem. W 1831 odcinku "M jak miłość" po ślubie Lisiecki będzie pełen radości i nadziei, ciesząc się, że w końcu znalazł kobietę swojego życia. Ale to, co wydaje się idealne na zewnątrz, wkrótce stanie się jego koszmarem. Dorota, wbrew temu, co zapewniała, przez cały czas nie mówiła mu pełnej prawdy. Czy w ich relacji chodziło o miłość, czy może jednak o coś zupełnie innego?

Dorota porzuci Bartka po ślubie w 1831 odcinku "M jak miłość". Napisze mu pożegnalny list

W 1831 odcinku "M jak miłość" okaże się, że milionerka ukrywała przed mężem coś, co nie tylko wpłynie na ich przyszłość, ale także wywróci do góry nogami całą ich dotychczasową relację. Jak Bartek poradzi sobie z tą szokującą wiadomością? Jak podaje światseriali.interia.pl Kawecka chwilę po ślubie zostawi Lisieckiemu list pożegnalny, po czym wyjdzie w towarzystwie swojego byłego męża, Tomasza (Ziemowit Wasielewski). To właśnie on przyjedzie po Dorotę, gdy ta pożegna się ze śpiącym mężem. Dorota w pośpiechu spakuje swoje walizki i ze łzami w oczach wyjdzie z mieszkania, zostawiając na poduszce, obok głowy Bartka pożegnalny list.

- Kochany, najdroższy Bartku... Kiedy przeczytasz te słowa, będę już daleko... Wyjeżdżam za granicę. Poprosiłam przyjaciół, żeby mi w tym pomogli. Nie chcę, żebyś patrzył, jak odchodzę, żebyś cierpiał... Nie zniosłabym tego... Nie szukaj mnie, proszę, uszanuj moją decyzję. Zapamiętaj mnie taką, jaką mnie dzisiaj widziałeś - najszczęśliwszą na świecie. To dzięki Tobie - byłam i jestem szczęśliwa. Dzięki Tobie poznałam, co to prawdziwa miłość... Kocham Cię i zawsze będę Cię kochać. Twoja Dorota.

Bartek w 1831 odcinku "M jak miłość" poczuje się oszukany

Po odkryciu tajemnicy Doroty, w 1831 odcinku "M jak miłość" Bartek poczuje się zszokowany i zdradzony. Oczekiwał od swojej żony pełnej szczerości, a to, co odkryje, zmieni wszystko. Co takiego tak głęboko skrywała przed nim Dorota i dlaczego postanowiła wyjechać za granicę? Kawecka przekonana będzie, że nie wygra walki z rakiem, dlatego też chcąc oszczędzić Lisieckiemu cierpienia, zaplanowała swoją ucieczkę. Zdradzamy, że Lisiecki zmierzy się z pytaniem, czy może nadal ufać swojej żonie, skoro ta przez tak długi czas go okłamywała? Z pewnością nie będzie to łatwa sytuacja...