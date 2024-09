M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1817: Tak Bartek dowie się o chorobie Doroty. Tomasz wyjawi mu prawdę w kryzysowym momencie - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) dowie się o chorobie Doroty (Iwona Rejzner)! Koniec ukrywania prawdy o nowotworze i zwodzenia Lisieckiego. Kawecka nie ukryje dłużej okrutnej diagnozy i chociaż znów spróbuje zataić przed Bartkiem prawdę, tym razem ktoś da mu jasno do zrozumienia, o co tutaj chodzi. W 1817 odcinku "M jak miłość" sytuacja stanie się kryzysowa. Dorota wyląduje w szpitalu, słaba i walcząca o każdą chwilę. To Tomasz (Ziemowit Wasielewski) wyzna Lisieckiemu prawdę, bo uzna, że to już najwyższy czas.