M jak miłość, odcinek 1830: Fatalne wyniki chorej Doroty przed ślubem z Bartkiem. Wyjdzie ze szpitala na własne żądanie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Doroty w 1830 odcinku "M jak miłość" nie powstrzyma jej przed realizacją do końca ślubnych planów. Na dzień przed ślubem z Bartkiem wycieńczona chemioterapią Kawecka postanowi opuścić szpital. Lekarz uprzedzi Dorotę, że w jej stanie to bardzo ryzykowna decyzja, że leczenie mocno osłabiło jej organizm i musi na siebie bardzo uważać, by nie zaraziła się jakimś wirusem, by nie doszło do rozwoju infekcji, która może mieć dla niej fatalne skutki.

Chora Dorota przerwie chemioterapię przed ślubem z Bartkiem w 1830 odcinku "M jak miłość"

Ale chora Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" uzna, że przed ślubem najlepiej jej będzie w domu z Bartkiem, który będzie czekał na ukochaną z utęsknieniem. Chociaż nie pochwali decyzji narzeczonej o wyjściu ze szpitala na własne żądanie podczas leczenia, to doskonale ją zrozumie. Już planując ślub Dorota i Bartek byli świadomi tego, że ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gródku wypadnie podczas jej cyklu chemii, że wyjdzie z oddziału onkologicznego dosłownie na krótki czas.

W 1830 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek spiszą intercyzę przed ślubem

Mimo ogromnego zagrożenia w 1830 odcinku "M jak miłość" Dorota poczuje się bezpieczna i otoczona najlepszą opieką przy Bartku. Dzień przed ślubem Lisiecki poruszy z przyszłą żoną drażliwy temat intercyzy, podziału majątku, by nikt nie wątpił w to, że pobiorą się z miłości, a nie dlatego, że ogrodnik poluje na majątek chorej na raka milionerki. Dla Doroty intercyza małżeńska nie będzie wcale potrzebna, ale Bartek uprze się, by spisać umowę przed ślubem. Nie będzie chciał ani grosza z pokaźnego majątku Kaweckiej.

Były mąż Doroty dowie się o jej ślubie z Bartkiem w 1830 odcinku "M jak miłość"

Szczęście zakochanych przed ślubem w 1830 odcinku "M jak miłość" zakłóci Tomasz Kawecki (Ziemowit Wasielewski). Były mąż Doroty przyjedzie do Grabiny i zacznie robić Bartkowi ostre wymówki, że dopuścił do wyjścia chorej ze szpitala. Tomasz wścieknie się jeszcze bardziej, gdy usłyszy, że następnego dnia odbędzie się ślub Doroty i Bartka. Czy zrobi coś, by zniszczyć ceremonię i nie dopuścić do ślubu? Na pewno Dorota i Bartek powiedzą sobie "tak", ale nie obędzie się bez przeszkód.