M jak miłość, odcinek 1831: Ślub Doroty i Bartka w cieniu śmiertelnej choroby! Nie obędzie się bez przeszkód - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek pobiorą się w 1831 odcinku "M jak miłość"! Słowa małżeńskiej przysięgi, zgodnie z tym, co ustalili wypowiedzą nie w kościele, ale w urzędzie w Gródku. Inaczej nie będzie mogło być, bo Kawecka ma za sobą już trzy nieudane małżeństwa, a Lisiecki dopiero co rozwiódł się z Ulą (Iga Krefft), z którą miał ślub kościelny. Ale dla zakochanych nie będzie miało większego znaczenia, czy wezmą ślub przed ołtarzem i w obecności księdza, czy przed urzędnikiem. Najważniejsze będzie to, że się kochają i chcą razem spędzić resztę życia, walczyć do końca z chorobą Doroty.

Nie będzie gości na ślubie Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość"

Na wzruszającym ślubie Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" nie będzie gości. Tylko świadkowie Jagoda (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) oraz Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska), którą Lisiecki kocha jak własną babcię, która pobłogosławiła ich związek, nie ma Bartkowi za złe, że po rozwodzie z Ulą tak szybko związał się z milionerką z Grabiny. Teraz Barbara ze łzami w oczach będzie patrzyła jak Bartek żeni się z Dorotą, z którą połączyła go wielka miłość.

Przeszkody przed ślubem Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość"

Ale przed ślubem Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" pojawią się przeszkody! Świadkowie nie dotrą na czas do urzędu, bo ciężarna Jagoda nagle źle się poczuje, a Tadzio zacznie panikować, że jego żona urodzi na przystanku autobusowym w Grabinie. Ostatecznie Jagódka trafi do szpitala, a potem do urzędu, gdzie narzeczeni złożą małżeńską przysięgę.

Bartek przed ślubem w 1831 odcinku "M jak miłość" zabierze Dorotę ze szpitala do domu

Przed ślubem Dorota w 1831 odcinku "M jak miłość" ani raz nie zwątpi w miłość Bartka. To on otoczy ją opieką, gdy mimo fatalnych wyników badań po chemioterapii wyjdzie ze szpitala na własne żądanie. Poza tym Lisiecki zapewni ukochaną, że ślub to jedyne, o czym teraz marzy. By to udowodnić, będzie chciał spisać intercyzę. Na wypadek, gdyby ktoś podejrzewał skromnego ogrodnika, że poluje na majątek bogaczki.

Cieniem na ślubie Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość" będzie się kładła nie tylko śmiertelna choroba, długa walka, która jeszcze ich czeka, ale także niezapowiedziana wizyta Tomasza Kaweckiego (Ziemowit Wasielewski), który na wieść o tym, że Dorota wychodzi za mąż za Lisieckiego nie będzie krył wściekłości. Oczywiście Kawecka nie zaprosi byłego męża na ślub. A po ceremonii będzie musiała wrócić do szpitala.