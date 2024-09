M jak miłość, odcinek 1813: Bartek przedstawi Dorotę Barbarze! Da im swoje błogosławieństwo - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość" Bartek zdecyduje się na kolejny krok w swoim związku z Dorotą. I tuż po wspólnym zamieszkaniu, co jednak nie przyjdzie łatwo, gdyż po powrocie z leczenia w Wiedniu, o którym Lisiecki oczywiście nie będzie miał pojęcia, Kawecka niespodziewanie się rozmyśli i uzna, że powinni się wstrzymać z jego przeprowadzką, czego on nie będzie w stanie zrozumieć. Tym bardziej, że milionerka zacznie podawać błahe powody na uzasadnienie swojej decyzji, które dla niego nie będą miały żadnego znaczenia. Aż w końcu dojdzie do momentu, gdy Dorota będzie chciała mu się przyznać do swojej choroby, ale ostatecznie tego nie zrobi tylko wyzna mu miłość, którą i on odwzajemni. I na dowód tego, że mówi prawdę, w 1813 odcinku "M jak miłość" postanowi oficjalnie przedstawić ją bliskim jako swoją nową partnerkę.

Dorota dołączy do rodziny Mostowiaków w 1813 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że w 1813 odcinku "M jak miłość" Lisiecki będzie miał już dość ukrywania się przed swoimi bliskimi. Tym bardziej, że już zdąży zapoznać Dorotę ze swoimi przyjaciółmi, Jagodą (Katarzyna Kołeczek) i Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski), a więc przyjdzie czas i na najbliższą mu rodzinę Mostowiaków. Zwłaszcza, że o jej istnieniu już będą wiedzieli Natalka (Dominika Suchecka) z Marysią (Małgorzata Pieńkowska), Marcinem (Mikołaj Roznerski) z Kamą (Michalina Sosna), a szczególnie bliska jemu sercu Barbara już nie nie. Ale w 1813 odcinku "M jak miłość" to się zmieni i Bartek oficjalnie przedstawi jej milionerkę jako swoją nową partnerkę, która oczywiście szybko zostanie przyjęta do rodziny Mostowiaków! A to dlatego, że nestorka rodu prędko ją zaakceptuje. Szczególnie, że będzie miała wiele żalu do Uli (Iga Krefft) po tym, jak go potraktowała i zdecydowanie będzie trzymać jego stronę!

Kawecka zostanie stałym gościem w domu Mostowiaków w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Oczywiście, w 1813 odcinku "M jak miłość" Barbara w pełni zaakceptuje związek Doroty i Bartka i da im swoje błogosławieństwo. Nestorka rodu nie rzuci swoich słów na wiatr i postanowi włączyć i nową ukochaną Lisieckiego do swojej rodziny. Mostowiakowa zaprosi ich na uroczystą kolację, w czasie której spędzą naprawdę miłe chwile. W 1813 odcinku "M jak miłość" Kawecka będzie ogromnie szczęśliwa u boku swojego partnera. I to do tego stopnia, że postanowi nawet zrezygnować dla niego z leczenia, aby móc spędzić z nim najpiękniejsze chwile swojego życia, które aktualnie będzie przeżywać. Ale z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!