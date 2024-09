Nowa czołówka M jak miłość. Usunęli nie tylko aktorów, którzy odeszli - WIDEO, ZDJĘCIA

Tak będzie wyglądać nowa czołówka "M jak miłość", która zadebiutuje w nowym sezonie po wakacjach!

Nowa czołówka "M jak miłość" była kręcona w połowie czerwca, o czym informowaliśmy już jako pierwsi. Już wtedy zdradziliśmy, że dojdzie w niej do wielu zmian i to nie tylko w przypadku tych bohaterów, którzy zdecydowali się odejść z serialu, ale także postaci, które w nowym sezonie po wakacjach wyjdą na pierwszy plan. I to nie tylko tych, które występują w "M jak miłość" już od dłuższego czasu, ale i tych, którzy dopiero dołączyli lub w ogóle zadebiutują w nowym sezonie po wakacjach. Ale nie obędzie się też bez zaskoczeń, gdyż finalnie nie dla wszystkich znalazło się miejsce w nowej czołówce. I to nawet tych, którzy pojawili się na nagraniach, choć ostatecznie się w niej nie pojawią. O kim mowa?

Kto pojawi się w odświeżonej czołówce "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Odświeżoną czołówkę "M jak miłość" tak jak do tej pory będzie otwierać nestorka rodu Barbara (Teresa Lipowska) w towarzystwie uwielbianych Rogowskich - Marysi (Małgorzata Pieczyńska) i Artura (Robert Moskwa). Tutaj nic się nie zmieni, ale za to później nie zobaczymy już Uli (Iga Kreft) z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), gdyż Lisiecka rozwiodła się z mężem i odeszła z serialu. W ich miejsce wskoczy Basia (Karina Woźniak) ze swoim nowym chłopakiem Michałem (Igor Pawłowski), a to oznacza, że nie będzie występować już później z Basią (Gabriela Raczyńska) i Anią (Gabriela Świerzyńska), które także póki co pożegnały się z produkcją.

Następnie w nowej czołówce "M jak miłość" pojawi się Kisielowa (Małgorzata Różniatowska) ale już nie z Sonią (Barbara Wypych), która odeszła dawno temu, a swoim mężem Robertem (Krzysztof Tyniec) i nowym księdzem Grzegorzem (Paweł Janyst). Miejsce nieobecnych już zakochanych Patrycji (Alżbeta Lenska) i Łukasza (Jakub Józefowicz) i towarzyszącego im Jerzego Argasińskiego (Karol Strasburger) zajmą Magda (Anna Mucha) z Andrzejem (Krystian Wieczorek), którzy pojawią się nieco wcześniej niż dotychczas.

Później do odświeżonej czołówki "M jak miłość" dołączą ich przyjaciele - Anita (Melania Grzesieiwcz) z Kamilem (Marcin Bosak) oraz Sylwia (Hanna Turnau) z Adamem Wernerem (Jacek Kopczyński), których do tej pory nie oglądaliśmy w czołówce. Tuż po nich jak do tej pory pojawią się Franka (Dominika Kachlik) z Pawłem (Rafał Mroczek), a następnie wcześniejsi wielcy nieobecni czołówki Aneta (Ilona Janyst) z Olkiem (Maurycy Popiel).

Tuż po nich w nowej czołówce "M jak miłość" będzie Marcin (Mikołaj Roznerski), ale już nie z Izą (Adriana Kalska) i dziećmi Mają (Laura Jankowska) i Szymkiem (Staś Szczypiński), którzy wylecieli z czołówki na rzecz nowej ukochanej Chodakowskiego, Kamy (Michalina Sosna) i nowej bohaterki Martyny Wysockiej (Magdalena Turczeniewicz), do której w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej równie mocno się zbliży. A jako ostatni zamkną ją Kinga (Katarzyna Cichopek) z Piotrkiem (Marcin Mroczek), którzy w tym wypadku, w porównaniu do wcześniejszej wersji, wskoczą po prostu przed Chodakowskich.

Kogo zabraknie w nowej czołówce "M jak miłość" po wakacjach?

Ale oczywiście nie obyło się bez zaskoczeń w nowej czołówce "M jak miłość". Szczególnie, że finalnie nie znalazło się w niej miejsce także dla aktorów, którzy brali udział w jej nagrywaniu, a mianowicie występującego już wcześniej Bartka, ale tym razem z nową ukochaną Dorotą (Iwona Rejzner) i szwagierką Natalką (Dominika Suchecka). I to dziwi tym bardziej, że Lisiecki z Kawecką pojawili się na grafice, promującej nową czołówkę, w której ostatecznie jednak nie występują. Jednak to wcale nie koniec, gdyż zabraknie w niej także występującego wcześniej Argasińskiego, który był na nagraniach z nową żoną Iwoną (Hanna Śleszyńska), ale finalnie także się w niej nie znalazł.

Wśród wielkich nieobecnych w odświeżonej czołówce "M jak miłość" są także Jagoda (Katarzyna Kołeczek) z Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski), Modry, (Stefan Friedmann), Marta (Dominika Ostałowska) z Jackiem (Robert Gonera), Kasia (Paulina Lasota) z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski), dzieci Kingi i Piotrka, czy wspominana wcześniej Iza z dziećmi.