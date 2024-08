M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1810: Dorota znudzona Bartkiem?! Lisiecki i tak wprowadzi się do ukochanej

Między Dorotą (Iwona Rejzner) a Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) dojdzie do dziwnej sceny w 1810 odcinku "M jak miłość". Po powrocie z Austrii chora Kawecka nadal nie przyzna się do choroby. Lisiecki nie zrozumie całej sytuacji i wszystko odbierze tak, jakby ukochana była wręcz znudzona związkiem. W 1810 odcinku "M jak miłość" dojdzie do podejrzanej wymiany zdań, po której Bartek podejmie ważną decyzję. I tak postawi na swoim i pojedzie po rzeczy, by dołączyć do willi Doroty.