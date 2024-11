M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1831: Dorota uśpi Bartka przed nocą poślubną! Odejdzie po ostatnim tańcu - ZDJĘCIA

W 1831 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) tuż po ekspresowym ślubie z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) wcieli w życie swój plan, który wymyśli jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu. Kawecka nie poczeka nawet do nocy poślubnej, gdyż tuż po złożeniu przysięgi małżeńskiej dosypie czwartemu mężowi do szampana środek usypiający, przez co Lisiecki padnie. W 1831 odcinku "M jak miłość" Lisiecki zdąży jeszcze ostatni raz zatańczyć ze swoją żoną, po czym zagłębi się w śnie, a ona od niego odejdzie! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!