M jak miłość, odcinek 1831: Smutny finał nocy poślubnej Doroty i Bartka! Odkryje, że go okłamywała - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1831 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek wezmą ekspresowy i kameralny ślub w otoczeniu najbliższych im osób. Małżonkom będą towarzyszyli świadkowie - Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) i Jagoda (Katarzyna Kołeczek), którzy w ogóle ledwo na niego zdążą, gdyż już w drodze zestresowana Kiemliczowa nagle źle się poczuje i wyląduje w szpitalu, a także życzliwa im Barbara (Teresa Lipowska). W 1831 odcinku "M jak miłość" ślub Kaweckiej i Lisieckiego dostarczy gościom wielu emocji. I nic dziwnego, gdyż chora milionerka wypisze się dla niego ze szpitala i to mimo bardzo złych wyników badań. A wszystko przez to, że choć na chwilę będzie chciała odpocząć od koszmaru leczenia i śmiertelnej choroby w towarzystwie swojego ukochanego i jego najbliższych.

- Zebraliśmy się w tym wyjątkowym dniu na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego Doroty i Bartłomieja - cytuje słowa urzędnika swiatseriali.interia.pl.

- Kochani moi, ja wierzę, głęboko, że razem jesteście w stanie pokonać każdą trudność! I tego wam z całego serca życzę - usłyszą świeżo upieczeni nowożeńcy.

Szokujące odkrycie Lisieckiego w trakcie nocy poślubnej z Kawecką w 1831 odcinku "M jak miłość"!

I choć w 1831 odcinku "M jak miłość" ślub przebiegnie po myśli Bartka, to już noc poślubna nie! A wszystko przez to, że Lisiecki odkryje, że jego świeżo upieczona żona wciąż nie jest z nim do końca szczera i znów go okłamuje! Wówczas czwarty mąż Kaweckiej nieźle się wkurzy, gdyż nie po to będzie się z nią żenił, aby ta wciąż skrywała przed nim tajemnicę. Ale o co tym razem pójdzie? Co tak naprawdę odkryje Bartek w 1831 odcinku "M jak miłość" i czy wpłynie to na dalszy los świeżo upieczonych małżonków?

Natalka odbije Dorocie Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość"?

Tym bardziej, że z drugiej strony w 1831 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie czekać zakochana w Bartku, Natalka (Dominika Suchecka)! I choć Mostowiakowa w końcu umówi się na randkę z Adamem (Patryk Szwichtenberg), w trakcie której także nie obędzie się bez komplikacji, gdy we wszystko wtrąci się Zosia Kisielowa (Małgorzata Różniatowska), przez co finalnie policjantka wyląduje na niej z córką Hanią (Wiktoria Basik). To jednak Karski w 1831 odcinku "M jak miłość" szybko zda sobie sprawę, że jest dla niej jedynie pocieszeniem po Lisieckim i nie pozwoli się tak traktować. Czy w tej sytuacji Natalka zdecyduje się zawalczyć o Bartka? Czy Mostowiakowa wykorzysta kryzys, który wybuchnie u Kaweckiej i Lisieckiego tuż po ślubie? Czy w końcu zdobędzie go tylko dla siebie? Przekonamy się już niebawem!