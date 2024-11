M jak miłość, odcinek 1831: Szczęśliwa Barbara doczeka się ślubu Bartka z Dorotą! Będzie jej nową wnuczką? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1826: Ostatnia noc Marcina i Martyny. Rozstaną się, ale to jeszcze nie koniec - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1831 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek wezmą ślub! Zakochani stawią się w urzędzie stanu Cywilnego w Gródku i powiedzą sobie sakramentalne tak. Ślub Kaweckiej i Lisieckiego odbędzie się mimo wszystkich przeszkód, które dla innych z pewnością mogłoby być zbyt przytłaczające do realizacji marzeń o małżeństwie w takiej chwili. Chora na raka Dorota nie będzie czuła się rewelacyjnie, co ważne jej wyniki badań drastycznie się pogorszą. Mimo komplikacji, Kawecka postanowi na żądanie wypisać się ze szpitala, by wziąć ślub z Bartkiem.

Warto zaznaczyć, że ślub Doroty i Bartka odbędzie się nie w kościele, a w urzędzie. Przecież Dorota ma za sobą już trzy nieudane małżeństwa, z kolei Bartek niedawno rozwiódł się z Ulą (Iga Krefft) z którą wziął ślub kościelny. To jednak nie będzie stanowiło żadnego problemu. Bartek i Dorota będą pragnęli być małżeństwem jak szybko to możliwe, dlatego ślub cywilny, okaże się najlepszym i jedynym rozwiązaniem.

Barbara na ślubie Doroty i Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość". Zyska nową wnuczkę?

Mostowiakowa, która bardzo przeżyła rozstanie Bartka z Ulą, teraz będzie miała okazję znów zobaczyć go szczęśliwego u boku innej kobiety, mówiącego "tak" na swoim ślubie. Czy zdaniem Barbary małżeństwo Doroty i Bartka będzie długie i udane? Miejmy nadzieję, że Kawecka wyzdrowieje i będzie mogła żyć z Bartkiem szczęśliwie oraz stanie się częścią jego rodziny! Nie sposób ukryć, że Barbara od zawsze traktowała Lisieckiego jak swojego wnuka więc może dzięki jego małżeństwu z Dorotą, Mostowiaka zyska również nową wnuczkę? Z pewnością o taki los będzie modlić się Barbara, która nie będzie w stanie ukryć swojego szczęścia w dniu ich ślubu.

Zdradzamy, że w 1831 odcinku "M jak miłość" uśmiech nie będzie schodził z jej twarzy i Mostowiakowa będzie ogromnie szczęśliwa, że będzie mogła uczestniczyć w tak wspaniałym momencie dla Bartka. Kto jak kto, ale Barbara z całych sił od zawsze trzymała za niego kciuki.

Barbara zapragnie szczęścia dla Bartka. W 1831 odcinku "M jak miłość" będzie na jego ślubie

Barbara, która do teraz nie jest w stanie wybaczyć Uli tego, co zrobiła Bartkowi podczas rozwodu, a mianowicie faktu, że pogrążyła swojego byłego męża przed sądem w Australii, by odebrać mu córkę Kalinkę (Oliwia Kępka), w 1831 odcinku "M jak miłość" odetchnie z ulgą gdy zobaczy szczęśliwego Bartka u boku Doroty. Choć ich ślub w cieniu dramatu spowodowanego chorobą Kaweckiej będzie otoczony strachem, Mostowiakowa szczerze ucieszy się, że sprawy zaczną układać się choć trochę po jej myśli.