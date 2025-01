M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1840: Dorota w szpitalu w USA usłyszy nową diagnozę! Jest nadzieja na wyleczenie z raka mózgu - ZDJĘCIA

Widzowie znów zobaczą Dorotę (Iwona Rejzner) w 1840 odcinku "M jak miłość"! Kawecka będzie przebywała w szpitalu w Stanach Zjednoczonych, gdzie specjaliści podejmą walkę o jej wygraną z nowotworem. Eksperymentalna terapia nie zapewni stuprocentowej pewności dojścia do zdrowia, ale za to tknie nadzieję w milionerkę. W 1840 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą na własne oczy Dorotę i jej walkę o życie. Sceny w szpitalu w USA sprawią, że pojawi się nowa nadzieja na szczęśliwy powrót kobiety do Bartka (Arkadiusz Smoleński).