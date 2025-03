M jak miłość, odcinek 1857: Bartek zapomni o miłości do Uli. Uda, że małżeństwa nie było - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Wróci do męża, ale wyzna, że już go nie kocha i chce być z innym - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1857 odcinku "M jak miłość" Bartka weźmie na rozmyślania o swoim związku z Dorotą. To oczywiste, że kiedy związał się z Kawecką, zapomniał o kobietach z przeszłości. Trochę dziwnym jest natomiast fakt, iż nadal obcuje w Grabinie, jest częścią rodziny Mostowiaków, do której wszedł dzięki uczuciu do Uli, a nawet o niej nie wspomina. To z wnuczką Barbary i córką Marka (Kacper Kuszewski) tworzył małżeństwo, lata się wspierali, kochali, mieszkali razem w Grabinie. Niestety nikt nie wspomina o dziewczynie, a "na tapecie" jest ciągle temat Doroty. Każdy martwi się losem chorej na nowotwór kobiety, która już w 1857 odcinku "M jak miłość" przyjedzie do Grabiny, ale nie dojdzie do spotkania z mężem lub jego bliskimi.

Bartek wyzna, że Dorota to miłość jego życia

Lisiecki jasno przyzna, że Kawecka to kobieta jego życia, kocha ją na zabój i nigdy o niej nie zapomni. Do sceny poważnego wyznania z ust Bartka dojdzie po nieprzyjemnej kontuzji Natalki (Dominika Suchecka), która zachwyci się pomocą przyjaciela. Kiedy w 1857 odcinku "M jak miłość" znajdą się sam na sam, Mostowiaczka poczuje pewien moment, w którym mogłaby wyznać skrywane do Bartka uczucia. Szybko jednak się zreflektuje, bo uderzą go słowa o Dorocie.

- Nadal kocham Dorotę. Ona była i zawsze będzie miłością mojego życia – wyzna Bartek w 1857 odcinku "M jak miłość".

Bartek zapomniał o wieloletnim małżeństwie z Ulą?

To mocne słowa, ponieważ Bartek latami tworzył związek z Ulą. To z nią przeżył wiele wyjątkowych, ale także złych chwil. Widzowie "M jak miłość" bardzo długo oglądali wątek Lisieckich, którzy częściowo mieszkali w Grabinie, był także epizod w związku z wyprowadzką do Warszawy, a nawet wyjazdem do Australii! Na Antypody małżeństwo wyruszało kilkukrotnie, czasem nie byli obecni w Grabinie przez dłuższy czas, a Barbara zawsze czekała na wnuczkę i jej męża z otwartymi ramionami.

Wszystko się zmieniło odkąd Ula postanowiła żyć inaczej, zniknęła za granicą, Bartek walczył o żonę, ale ostatecznie się poddał. To problemy finansowe zbliżyły go z piękną Dorotą. Początkowo miał to być układ, ale z czasem pojawiło się mocne uczucie. Lisiecki w 1857 odcinku "M jak miłość" nie wspomni o byłej żonie, z którą przeżył całe lata. Warto zaznaczyć, że chociaż kocha Kawecką, jest z nią zdecydowanie krócej niż z byłą żoną. Mimo tego, Bartek nie wspomni o Uli i skupi się tylko na Dorocie.

