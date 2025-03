M jak miłość, odcinek 1857: Hania podejdzie Bartka. Zrobi wszystko, by Lisiecki był jej tatą – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1857 odcinku "M jak miłość" Hania nie podda się w dążeniu do celu. Dziewczynka bardzo chciałaby mieć takiego tatę jak Bartek. Marzy, by wujek związał się z jego mamą. W oczach dziecka nie ma krzty zawahania, chociaż Lisiecki pozostaje przecież mężem chorej Doroty (Iwona Rejzner). Nikt w Grabinie nie ma pewności, co dzieje się z chorą Kawecką. Tym bardziej mała Hania, zdeterminowana, by mieć tatę.

Hania zbajeruje Bartka. Naopowiada mu bzdur w 1857 odcinku "M jak miłość"

Hania wpadnie z wizytą do Bartka i zapowie, że mają spędzić razem Sylwestra. Oczywiście zrobi to po to, by dać mamie kolejną szansę na spędzenie trochę czasu z wujkiem. Dziewczynka wyobraża sobie, że Natalka z Bartkiem będą razem i stworzą szczęśliwą rodzinę, a ona będzie miała tatę.

- (...) Muszę do ciebie częściej wpadać wujek! A i zapomniałbym, a to najważniejsze... Mama i zapraszamy ciebie na Sylwestra! - wypali Hania w 1857 odcinku "M jak miłość".

- Haniu, nie gniewaj się, ale ja nie lubię Sylwestrów. Chyba zostanę w domu... - Bartek spróbuje się wykręcić.

- Nie możesz nam tego zrobić... Mamy siedzieć same? Proszę cię... Mama upiecze tort, zrobi kolację... Mamie będzie przykro, jak nie przyjdziesz... - Hania naopowiada wujkowi bzdur. Natalka tak naprawdę nie będzie wiedziała, że córka kombinuje na wszystkie strony, by ją zeswatać.

Bartek nie da się podejść małej Hani

Jeszcze tego samego dnia wyjdzie na jaw, że Hania mąci i spiskuje. Chociaż dziewczynka chce dobrze, nie chce nikogo skrzywdzić i pragnie szczęścia dla siebie i mamy, Lisiecki ma już żonę, którą przecież kocha! Sam przyzna, że dopóki sprawa z Kawecką się nie rozwiąże, on nie przestanie działać.

Mało tego, już w 1857 odcinku "M jak miłość" plan Hani się posypie. Natalka z Bartkiem zgadają się i wyjdzie na jaw, że policjantka nic nie wie o rzekomym zapraszaniu kolegi na Sylwestra.

- Przepraszam, nie wiem, co Hani strzeliło do głowy... - zacznie tłumaczyć Natalka, kiedy spostrzeże misterny plan córki, co Lisiecki oczywiście zrozumie.