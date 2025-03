Pierwsza miłość, odcinek 3988: Julka umrze?! Córka Marysi trafi do szpitala w krytycznym stanie

Pierwsza miłość, odcinek 3975: To on zastąpi Radka? Olka wmanewruje Julitę w randkę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3988 - czwartek, 03.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Marysia i Kacper (Damian Kulec) wyjadą na poszukiwania Dawida, który zniknie bez śladu. Sprawa stanie się coraz bardziej dramatyczna, bo nikt nie będzie wiedział, co się z nim dzieje. Ich nieobecność w domu wykorzysta Izabela (Olga Bończyk), teściowa Marysi, która krok po kroku zacznie zdobywać zaufanie i sympatię Julki. Niestety, podczas tej wyprawy Marysia otrzyma dramatyczny telefon... jej córka zostanie znaleziona na brzegu rzeki w stanie ciężkiej hipotermii i będzie walczyła o życie w szpitalu. Ta wiadomość wstrząśnie Marysią do głębi i zmusi ją do natychmiastowego powrotu do Wrocławia.​

Julka w 3988 odcinku "Pierwszej miłości" umrze?! Córka Domańskiej w stanie ciężkiej hipotermii

Po otrzymaniu tragicznej wiadomości, Marysia natychmiast wróci do Wrocławia, aby być przy swojej córce. Stan Julki będzie niestety krytyczny. W 3988 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Marysia czuwa przy łóżku córki, modląc się o jej powrót do zdrowia. Pojawi się jednak jedno pytanie. Jak do tego dojdzie? Czy Julka odzyska siły i wróci do normalnego życia?

Izabela w 3988 odcinku "Pierwszej miłości" zbliży się do rodziny Domańskich

Podczas nieobecności Marysi i Kacpra, Izabela wykorzysta sytuację, aby zbliżyć się do Julki i zdobyć jej zaufanie. W 3988 odcinku serialu "Pierwsza miłość" jej działania mogą mieć daleko idące konsekwencje dla rodziny Domańskich. Czy Izabela ma szczere intencje, czy może kieruje się własnymi, ukrytymi motywami? Jej obecność w życiu Julki i Marysi wprowadzi dodatkowe napięcie i niepewność.

Melka w 3989 odcinku "Pierwszej miłości" ukryje prawdę o wydarzeniach nad rzeką

W kolejnym, 3989 odcinku serialu "Pierwsza miłość", Melka (Ewa Jakubowicz) będzie miała swoje tajemnice związane z wydarzeniami nad rzeką. Nie mogąc powiedzieć Marysi prawdy o tym, co się tam wydarzyło, zdecyduje się na wymyślenie wstrząsającej historii. Jej kłamstwo może jednak doprowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji...

