Pierwsza miłość, odcinek 3978: Oskar zdemaskuje Alana?! Czujny brat będzie wiedział, że szykuje się wielki skandal - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3978 - czwartek, 20.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3978 odcinku "Pierwszej miłości" Oskar będzie miał spore przeczucie, że brat znów miesza się w poważne kłopoty. Trzeba przyznać, że odkąd Alan zagościł do życia Oskara i Kaliny, wciąż sprowadza na nich problemy. Nie mówiąc już o tym, że chłopak wpadł w poważne uzależnienie od narkotyków, próbował oszukiwać na tym polu i zakrzywiać rzeczywistość. Kiedy sięgał po nielegalne substancje nie powstrzymał się nawet wtedy, kiedy doskonale wiedział, że w domu jest mała Marlenka (Amelia i Emilia Baranowskie). Alan w końcu trafił na odwyk, gdzie też nie obyło się bez komplikacji.

Oskar na tropnie nowych pomysłów Alana

Oskar wyczuje, że Alan znów pakuje się w duże problemy. Nie pomyli się, bo w życiu chłopaka pojawi się Iwo (Redbad Klynstra). Początkowo skorzysta z umiejętności Alana, który będzie go trenował. Szybko zauważy, że chłopak ma duży potencjał, a jego sytuacja wcale nie jest kolorowa. To da powody, by zaproponować mu interes.

Oskar słusznie dostrzeże, że zachowanie Alana robi się coraz bardziej podejrzane. Zacznie lawirować zarówno w pracy, jak i w domu.

Ostra konfrontacja Alana z Oskarem. Nie rzuci nielegalnych walk

Zdradzamy, że w 3978 odcinku "Pierwszej miłości" Oskar przeciwstawi się bratu, zapyta się wprost o jego podejrzane działania. Alan zacznie kluczyć i się wykręcać. Dojdzie do kolejnej afery, ale to nie powstrzyma Alana od zaangażowania się w walki. Nielegalny świat przedstawiony przez Iwa da mu pozorną szansę na "nowe życie". To oczywiście bzdura, bo Alan tylko pakuje się w kolejne kłopoty. Ta sytuacja będzie miała swoją kontynuację w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".