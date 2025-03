Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3984: Oto nowe wcielenie Kamila. Po śmierci Anki Biały zmieni się nie do poznania – ZDJĘCIA

W 3984 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kamil (Igor Paszczyk) pokaże nowe wcielenie, odreagowując wszystkie krzywdy, które ostatnio go dotknęły. Mowa oczywiście o tragicznej śmierci Anki (Anna Pentz), do czego przyczyniła się siostra Białego, Melka (Ewa Jakubowicz). Podwójne nieszczęście sprawi, że chłopak całkowicie zmieni nastawienie do życia. W 3984 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że Biały sprowadza na siebie duże problemy. Zobacz przerażające ZDJĘCIA.