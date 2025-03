Barwy szczęścia, odcinek 3155: Amelia zostanie sama. Wyprowadzi się i zacznie nowe życie

„Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacje Amelii z Karoliną były napięte. Matce Bruna zależało na tym, by związał się z osobą, która by go kochała, a nie była pewna uczuć Różańskiej wobec niego. Z czasem jednak te wątpliwości ustąpiły.

Amelia przekonała się do Karoliny i Dobromira w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Amelia wreszcie zaakceptowała Karolinę, którą wcześniej oskarżała o rozbicie małżeństwa syna i utratę kontaktu z Tadziem (Józio Trojanowski). Oczywiście, do Dobromira nie musiała się przekonywać – chłopiec stał się dla niej niemal drugim wnukiem. Zaczęła smażyć mu racuchy i czytać na dobranoc.

W 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Amelia zrezygnuje z zamieszkania z Brunem

W 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po tym, jak Amelia całkowicie przekona się do Karoliny i nie będzie już wyrzucała Brunowi, że zniszczył rodzinę przez swój romans z nią, nie zdecyduje się jednak na wspólne zamieszkanie z nimi. Nie skusi jej duża willa, której wynajem syn przejmie od Justina (Jasper Sołtysiewicz). Poczuje, że oni w głębi serca woleliby być sami z Dobromirem. Postanowi zamieszkać sama, a im powie, że nie potrzebują przyzwoitki:

- Będziecie mogli wpadać, ja do was też.

Amelia skontaktuje się z Małgorzatą (Adrianna Biedrzyńska) i poprosi ją o znalezienie mieszkania w okolicy wynajmowanej przez Bruna willi. To będzie zupełnie nowy rozdział w jej życiu.

