Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3167: Agnieszka i Łukasz w końcu powiedzą o swoim związku Ksaweremu! Nie obędzie się bez wsparcia Kasi i Mariusza – ZDJĘCIA

W 3167 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka (Katarzyna Tlałka) i Łukasz (Michał Rolnicki) wreszcie zdecydują się powiedzieć o swoim związku Ksaweremu (Bartosz Gruchot)! Tym bardziej, że Mariuszu (Rafał Cieszyński) i Kasi (Katarzyna Glinka), prawdę zdąży już poznać i Czesław (Marian Jaskulski), przez co przyjdzie pora i na niego. Ale w 3167 odcinku „Barw szczęścia” zakochani nie zrobią tego sami tylko przy wsparciu Sadowskiej i Karpiuka, gdyż po reakcji Zarzecznego, oboje zaczną się obawiać jak przyjmie to Ksawery! Czy w jego przypadku także będą mieć powody do zmartwień? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!