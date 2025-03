Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3166: Czesław nie zaakceptuje związku Agnieszki i Łukasza! Nawet Basia nie zdoła na niego wpłynąć – ZDJĘCIA

W 3166 odcinku „Barw szczęścia” Czesław (Marian Jaskulski) nie pochwali związku Agnieszki (Katarzyna Tlałka) i Łukasza (Michał Rolnicki) w przeciwieństwie do Kasi (Katarzyna Glinka)! Zarzeczny nie pogodzi się z tym, że jedna z jego córek związała się z jeszcze obecnym mężem drugiej i to nawet mimo tego, iż przecież Sadowscy nie będą już razem! Ale to w 3166 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie miało dla niego żadnego znaczenia, gdyż senior nie zmieni swojego podejścia. I nawet Basi (Sławomira Łozińska) nie uda się go przekonać do zmiany zdania! Czy to będzie zatem koniec ich związku? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!