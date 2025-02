Barwy szczęścia, odcinek 3144: Kasia zaakceptuje związek Agnieszki i Łukasza! Da siostrze i mężowi swoje błogosławieństwo

Barwy szczęścia, odcinek 3144: Justin zostawi Reginę dla pięknej Włoszki? Franek zrobi wszystko, by rozdzielić go z Reginą!

"Barwy szczęścia" odcinek 3144 - piątek, 07.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3144 odcinku „Barw szczęścia” Kasia zdecyduje się spotkać z Agnieszką tuż po tym, gdy Łukasz przyzna jej się do romansu z jej siostrą. Sadowski opowie żonie o ich zbliżeniu, do którego doszło w trakcie ich wspólnego wyjazdu na Mazury z dziećmi, a także jego kontynuacji tuż po powrocie. Oczywiście, Łukasz zapewni żonę, iż myśli o jej siostrze na poważnie, na dowód czego powie jej o rozstaniu z Celiną (Orina Krajewska).

Sadowski nie będzie chciał dłużej ukrywać tego przed Kasia, dlatego tuż po jej wyjściu z aresztu od razu się jej do wszystkiego przyzna. I już w 3143 odcinku „Barw szczęścia” otrzyma od niej na niego swoje błogosławieństwo! I nic dziwnego, gdyż przecież sama będzie w szczęśliwym związku z Mariuszem (Rafał Cieszyński), więc nie będzie miała podstaw, aby zabronić szczęścia i swojemu mężowi!

Kasia da Łukaszowi swoje błogosławieństwo na związek z Agnieszką w 3143 odcinku „Barw szczęścia”!

Tym bardziej, że pod jej nieobecność Łukasz mocno pomoże nie tylko jej, ale także i Mariuszowi, który również trafił do aresztu. I w ten sposób Kasia będzie chciała odwdzięczyć mu się za pomoc i opiekę nad Ksawerym (Bartosz Gruchot).

Dlatego już w 3143 odcinku „Barw szczęścia” w pełni zaakceptuje jego nowy związek. I nie będzie miała nic przeciwko temu, że mąż zwiąże się akurat z jej siostrą. Szczególnie, iż doskonale będzie wiedzieć, że po rozpadzie jej małżeństwa i jej się w życiu nie poszczęści. A w 3144 odcinku „Barw szczęścia” zyska pewność, że to w końcu będzie mogło się zmienić, gdyż odda ją w pewne ręce Sadowskiego, z którym sama przecież przez tyle lat była naprawdę szczęśliwa.

Sadowska odda męża swojej siostrze w 3144 odcinku „Barw szczęścia”!

I oczywiście w 3144 odcinku „Barw szczęścia” Kasia i jej da swoje błogosławieństwo. Sadowska zapewni Agnieszkę, że w pełni akceptuje jej związek z Łukaszem i nie będzie im robić żadnych problemów z tego powodu. A wręcz przeciwnie, gdyż sama będzie cieszyć się ich szczęściem.

Ale czy w 3144 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka i Łukasz będą mogli liczyć na takie samo zapewnienie ze strony pozostałych członków rodziny? Jak na tą wiadomość zareaguje Ksawery? A jak dzieci kobiety - Franek (Filip Kruszewski) i Zosia (Gabriela Trawińska), którzy choć nawzajem się polubili, to jeszcze nie byli świadomi tego, że ich rodzice mają się ku sobie? I przede wszystkim co na to wszystko powie Czesław (Marian Jaskulski), ojciec obu córek? Tego dowiemy się już niebawem!