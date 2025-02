Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3126: Łukasz po wspólnej nocy z Agnieszką wmówi Celinie, że to jej wina! Zrobi z siebie jej ofiarę – ZDJĘCIA

W 3126 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz (Michał Rolnicki), po wspólnej nocy z Agnieszką (Katarzyna Tlałka), zdecyduje się zakończyć swoją relację z Celiną (Orina Krajewska)! Sadowski, po swoim powrocie z Mazur, spotka się z kochanką i da jej jasno do zrozumienia, że to już ich koniec! Tyle tylko, że w 3126 odcinku „Barw szczęścia” nie przyzna się Brońskiej do zdrady! A wręcz przeciwnie wmówi ukochanej, że rozpad ich związku to wyłącznie jej wina! Do tego stopnia, że to z niej zrobi tą złą, a z siebie ofiarę! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!