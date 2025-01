Barwy szczęścia, odcinek 3124: Pierwsza wspólna noc Agnieszki i Łukasza! Da się uwieść siostrze Kasi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3124 - piątek, 7.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3124 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszce uda się w końcu uwieść Łukasza! A wszystko przez taniec, do którego wreszcie uda jej się porwać Sadowskiego, mimo iż ten jak podaje swiatseriali.interia.pl początkowo będzie chciał przed nim uciec! Szczególnie, gdy dowie się, że w przeszłości trenowała go siostra Kasi i to z wieloma sukcesami. A z niego będzie raczej marny tancerz! Ale dla Agnieszki w 3124 odcinku "Barw szczęścia" to nie będzie stanowić żadnego problemu! A wręcz przeciwnie!

- Przez sześć lat trenowałam taniec towarzyski. Nie, żebym się chwaliła, ale z pewnymi sukcesami - zdradzi mu Agnieszka.

- Nie tańczę w żadnych okolicznościach. Nogi mam jak kołki - zrewanżuje jej się Łukasz.

- Jeszcze cię dopadnę, nie łudź się - zażartuje siostra Kasi.

Tak Agnieszka uwiedzie Łukasza w 3124 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w realizacji jej planu w 3124 odcinku "Barw szczęścia" pomogą jej dzieci! I to nie tylko jej własne - Franek (Filip Kruszewski) i Zosia (Gabriela Trawińska), ale także i syn Łukasza, Ksawery (Bartosz Gruchot)! Zdradzamy, że pociechy zmuszą go do trenowania prostego układu tanecznego aż przez pół dnia, przez co Sadowski od razu domyśli się, kto wpadł na taki pomysł! A Agnieszka nawet się nie wyprze!

- Pewnie nie masz z tym nic wspólnego? - zapyta Sadowski.

- Może coś mam? - przyzna zalotnie siostra Kasi.

Aż w końcu w 3124 odcinku "Barw szczęścia" go osiągnie, gdyż ostatecznie uda jej się porwać Łukasza do tańca, który tym razem już nawet nie będzie próbował się wypierać!

- Ciepło, blisko woda, zieleń... Dzieciaki wreszcie zajęte sobą, do tego fajny kawałek w tle... - rozmarzy się Łukasz.

- Taki kawałek nie może się zmarnować - stwierdzi Agnieszka, po czym wyciągnie dłoń w jego kierunku - Teraz mi się nie wywiniesz!

Mąż Kasi i jej siostra wylądują razem w łóżku w 3124 odcinku "Barw szczęścia"!

I dobrze, gdyż w 3124 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że wcale nie jest takim złym tancerzem, za jakiego się uważał! I tym zrobi jeszcze większe wrażenie na Agnieszce, wobec której sam również nie pozostanie dłużny!

- Jednak potrafisz - skomplementuje go siostra Kasi.

- Tylko dzięki tobie - szepnie Sadowski, po czym przyciągnie Agnieszkę do siebie i zacznie namiętnie całować, a ona mu to odwzajemni!

Ale zdradzamy, że w 3124 odcinku "Barw szczęścia" na tym się nie skończy, gdyż para da się już całkowicie ponieść namiętności! Do tego stopnia, że wyląduje razem w łóżku i spędzi ze sobą pierwszą wspólną noc, puentując w ten sposób ostatnie chwile wakacji na Mazurach, które później przeniesie z powrotem do Warszawy! A to dlatego, że po powrocie do domu, para nie zrezygnuje ze wspólnych spotkań, na dowód czego Łukasz nawet zakończy swój związek z Celiną (Orina Krajewska), gdyż po wspólnej nocy będzie tak oczarowany Agnieszką, że już nie będzie chciał być z nikim innym!