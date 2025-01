Barwy szczęścia, odcinek 3129: Celina skonfrontuje się z Agnieszką, ale nie zdoła już odzyskać Łukasza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3129 - piątek, 14.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3129 odcinku "Barw szczęścia" Celina zjawi się w mieszkaniu Łukasza, aby po ich rozstaniu, oddać mu swoje klucze, a także zabrać swoje ostatnie rzeczy. Tyle tylko, że tam się na niego nie natknie, gdyż tego dnia Sadowski, po powrocie z wakacji na Mazurach, wybierze się wspólnie z synem Ksawerym (Bartosz Gruchot) w odwiedziny do aresztowanej Kasi (Katarzyna Glinka), która w przeciwieństwie do Mariusza (Rafał Cieszyński) jeszcze z niego nie wyjdzie. Ale w 3129 odcinku "Barw szczęścia" Brońska nie będzie w nim sama! A wręcz przeciwnie, gdyż w środku natknie się na nową kochankę byłego ukochanego, dla której wcześniej ją zostawi!

Celina stanie oko w oko z Agnieszką w 3129 odcinku "Barw szczęścia"!

I w ten sposób w 3129 odcinku "Barw szczęścia" Brońskiej szybko przyjdzie się skonfrontować z rywalką, która nie dość, że zajmie jej miejsce w sercu Sadowskiego, to jeszcze zdąży się wprowadzić i do jego mieszkania, przez co nie będzie to miłe spotkanie. I nic dziwnego, gdyż Celinie zrobi się przykro, że Łukasz potraktował ją w tak okrutny sposób i to po raz drugi, gdyż przecież już raz przegrała z Kasią, do której on wzdychał nawet po ich rozstaniu, a teraz scenariusz powtórzy się w przypadku jej siostry. Tyle, że tym razem ze szczęśliwym zakończeniem, ale wyłącznie dla niego! A Celina w 3129 odcinku "Barw szczęścia" znów zostanie sama i to już na dobre, gdyż w tym przypadku zakochany Łukasz już nie odpuści. Szczególnie, że Agnieszka odwzajemni jego uczucie i nawet ona nie zdoła tego powstrzymać!

Brońska znów zostanie sama w 3129 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3129 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka już zadba o to, aby Łukasz na dobre zapomniał o Celinie. Dlatego wręczy jej z powrotem jej skąpą koszulę nocną, którą odnajdzie w rzeczach ukochanego, aby ta już nie miała, po co i do czego wracać. A na dodatek zachowa przy tym pokerową twarz, czym tylko dobije Brońską, która w 3129 odcinku "Barw szczęścia" straci już kolejnego ukochanego po Hermanie (Maciej Raniszewski), którego wcześniej odbiła jej Malwina (Joanna Gleń) i z którą stworzył on szczęśliwy związek w przeciwieństwie do niej. Czy w przypadku Łukasza będzie podobnie? Wiele wskazuje na to, że tak, a jej znów pozostanie tylko obejść się smakiem!