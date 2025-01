Barwy szczęścia. To syn Szymańskiego go zabił? Najbardziej skorzysta na tragedii Kasi i Mariusza

Kto stoi za zabójstwem Szymańskiego w "Barwach szczęścia"?

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" mieszkańcy Brzezin już będą wiedzieli, że Kasia i Mariusz zostali zatrzymani w związku ze śmiercią Szymańskiego. Tym bardziej, że w końcu będzie wiadomo, że mąż Szymańskiej (Agata Pruchniewska) zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Dzięki sekcji zwłok stanie się jasne, że śmierć nastąpiła wskutek wypadku samochodowego. Ale wciąż nie będzie pewne, że stoi za tym Sadowska, która przecież przyznała się do śmiertelnego potrącenia sąsiada Karpiuka, dokładnie tak samo jak on wyłącznie po to, aby ją chronić. A z uwagi na swój konflikt z Szymańskim to właśnie on stanie się głównym podejrzanym. Ale czy na pewno w 3109 odcinku "Barw szczęścia" to on będzie winny?

Nowy trop w sprawie śmierci Szymańskiego w "Barwach szczęścia"!

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" rozmowie Szymańskiej i Borowskiej (Dorota Piasecka) z Majakiem (Łukasz Borkowski) będzie przysłuchiwał się z ukrycia syn zmarłego. I już w kolejnym odcinku zjawi się na gospodarstwie Mariusza i spróbuje okraść, należący do niego ciągnik w ramach odszkodowania za śmierć ojca.

Tyle, że to mu się nie uda, gdyż początkowo zostanie powstrzymany przez Łukasza (Michał Rolnicki) i Borysa (Jakub Wieczorek), a następnie Celinę (Orina Krajewska).

Ale już samo pojawienie się syna Szymańskiego na włościach Karpiuka wzbudziło poważne wątpliwości fanów "Barw szczęścia", którzy na naszym oficjalnym profilu Super Express Seriale na Facebooku, zaczęli się zastanawiać, czy to nie przypadkiem on jest winny śmierci ojca!

- A może go synuś tak załatwił, kto wie??;

- Pewnie go synuś załatwił.

To syn Szymańskiego go zabił w "Barwach szczęścia"?

Taki scenariusz w "Barwach szczęścia" byłby faktycznie możliwy! A to dlatego, że Szymański był zwykłym pijakiem, który przysparzał rodzinie wielu problemów, więc jego syn faktycznie miałby motyw, aby się go pozbyć. Dokładnie tak samo jak Mariusz po ostatniej aferze śmieciowej. Tym bardziej, że w oczach organów ścigania i mieszkańców, to właśnie on będzie głównym podejrzanym, dlatego młody Szymański będzie mógł być spokojny.

A nawet jeszcze w 3110 odcinku "Barw szczęścia" na tym zyskać, kradnąc ciągnik Karpiuka! Czy zatem to on będzie winny śmierci ojca? Przekonamy się już niebawem!

Barwy szczęścia. Cała wieś przeciwko Kasi i Mariuszowi po śmierci Szymańskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.