Barwy szczęścia, odcinek 3110: Ostry konflikt Łukasza i Borysa z Szymańskim! Przyjdzie odebrać od Mariusza odszkodowanie po zmarłym ojcu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3110 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3110 odcinku "Barw szczęścia" wściekły Szymański zjawi się na gospodarstwie aresztowanego Mariusza! Wszystko przez to, że w Brzezinach już zdąży roznieść się fama, że to właśnie Karpiuk jest odpowiedzialny za śmierć jego ojca. A że sąsiedzi już wcześniej mieli ze sobą na pieńku, to mieszkańcy wsi bez trudu w to uwierzą i odwrócą się od rolnika. Jednak syn zmarłego pójdzie o krok dalej i postanowi odebrać za to odszkodowanie. Dlatego pod nieobecność Mariusza w 3110 odcinku "Barw szczęścia" zjawi się na jego włościach, gdzie spróbuje ukraść jego sprzęt! Ale nie będzie świadomy, że nie jest tam sam!

Sadowski i Grzelak skonfrontują się z młodym Szymańskim w 3110 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3110 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz i Borys zauważą złodzieja i od razu wkroczą do akcji! Przyjaciele rolnika, którzy pod jego nieobecność postanowią zająć się jego gospodarstwem, nie będą spokojnie patrzeć, jak chłopak okrada Karpiuka i natychmiast zainterweniują, co z kolei doprowadzi do ostrego konfliktu!

- Mariusz jest mi coś winien! - powie stanowczo młody Szymański.

- Tak? A co takiego? - zainteresują się przyjaciele Karpiuka.

- Ciągnik! - przyzna chłopak.

- Halo, momencik, a ma pan na to jakiś dokument?! - zainteresują się.

- Tak, mam! Akt zgonu ojca! Mariusz go zabił, więc należy mi się odszkodowanie! Zabieram ciągnik! - oświadczy syn zmarłego.

- Zaraz! O tym, czy się panu należy odszkodowanie i jakie, zadecyduje sąd! - wyprowadzą go z błędu.

Tym bardziej, że w 3110 odcinku "Barw szczęścia" młody Szymański nie będzie miał zamiaru odpuszczać i stanowczo postawi się Sadowskiemu i Grzelakowi. Ale niewiele tym zdziała, gdyż przyjaciele Karpiuka nie pozostaną mu dłużni! A co więcej nie zmienią zdania!

- Ja już zadecydowałem! Biorę ciągnik i koniec tematu! - uzna Szymański junior.

- Nic pan nie weźmie! - zadecydują Sadowski z Grzelakiem.

- A kto mi zabroni? Wy?! - oburzy się chłopak.

- Tak i jeśli pan nie przestanie, wezwiemy policję! - ostrzegą go.

- Spadajcie stąd! - nakaże syn zmarłego.

- To ty stąd spadaj, kolego - i to w podskokach! - usłyszy w odpowiedzi.

Łukasz, Borys i Celina powstrzymają syna zmarłego przed kradzieżą w 3110 odcinku "Barw szczęścia"!

I dopiero wtedy w 3110 odcinku "Barw szczęścia" Sadowskiemu i Grzelakowi uda się okiełznać młodego Szymańskiego, który w końcu odpuści. Ale tylko na chwilę, gdyż wieczorem ponownie zakradnie się na teren sąsiada, aby ukraść mu sprzęt. Jednak i tym razem zostanie powstrzymany, ale już nie przez Łukasza i Borysa, ale Celinę (Orina Krajewska), której ukochany zleci obserwację posiadłości Mariusza! Zdradzamy, że w 3110 odcinku "Barw szczęścia" Brońska przyłapie chłopaka na gorącym uczynku, przez co kolejny raz będzie musiał pogodzić się z porażką! I wówczas nieco przystopuje, ale po pewnym czasie podejmie kolejną próbą! Z jakim skutkiem? Dowiemy się już niebawem!