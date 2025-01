Barwy szczęścia, odcinek 3112: Borys przewidzi wyjście Mariusza z aresztu! Tylko dzięki niemu będzie miał, do czego wracać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3112 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3112 odcinku "Barw szczęścia" Łukaszowi i Borysowi w końcu uda się znaleźć robotników do pracy na polu aresztowanego Mariusza! Choć to wcale nie będzie łatwe, gdyż już zdąży rozsiać się fama, że to Karpiuk stoi za zabiciem Szymańskiego (Jacek Grondowy), przez co mieszkańcy Brzezin się od niego odwrócą. Ale na szczęście zgłoszą się do pracy rolnicy z sąsiednich wsi, których w 3112 odcinku "Barw szczęścia" postanowi wspomóc sam Sadowski. Tyle tylko, że detektyw nie będzie miał żadnego pojęcia o pracy na roli, przez co o mały włos nie zniszczy ekologicznych sadzonek, o które kochanek Kasi (Katarzyna Glinka) dbał przez cały rok! Ale na szczęście, w porę powstrzyma go Borys!

Borys wspomoże Łukasza na gospodarstwie Mariusza w 3112 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3112 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz kompletnie się załamie, gdyż zda sobie sprawę, do jakiego kolejnego dramatu w życiu Mariusza mógł doprowadzić. A przecież nie będzie chciał działać na szkodę Karpiuka, który był gotowy się poświęcić, aby tylko ratować jego żonę. Dlatego w 3112 odcinku "Barw szczęścia" będzie mógł liczyć na wsparcie Borysa, który pomoże mu nie tylko słowem, ale i czynem! Tym bardziej, iż doskonale zda sobie sprawę, że niewinny Mariusz niebawem wyjdzie z aresztu i postanowi zadbać o to, aby miał do czego wracać! I nie przeszkodzą mu w tym nawet błędy Łukasza czy jego niewiara!

- Damy radę... Pomogę ci ustawić całą robotę i jakoś pójdzie. Mariusz nie będzie przecież siedział bez końca w areszcie… - uzna Borys.

- Wystarczy, że posiedzi do września i będzie bankrutem! - powie sceptycznie Łukasz, ale Grzelak nawet nie pozwoli mu tak myśleć!

Karpiuk wyjdzie z aresztu i wróci do Brzezin w 3123 odcinku "Barw szczęścia"!

I dobrze, gdyż w 3112 odcinku "Barw szczęścia" Borys faktycznie wszystko przewidzi, gdyż niebawem Mariusz wyjdzie z aresztu i tylko dzięki jego pomocy będzie miał, do czego wracać. I to nie tylko dlatego, że Grzelak wspólnie z Sadowskim powstrzymają młodego Szymańskiego (Maciej Czerklański), który pod jego nieobecność będzie chciał go okraść, ale także z tego względu, iż zadba o jego plony początkowo z Łukaszem, a następnie Czesławem (Marian Jaskólski). I dzięki temu po wyjściu na wolność w 3123 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk zachowa swoje gospodarstwo!