Barwy szczęścia, odcinek 3115: Czesław i Basia zbliżą się do siebie w Brzezinach! Najpierw zaprosi ją do domu Mariusza, a potem stanie się to - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3115 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3115 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz i Agnieszka (Katarzyna Tlałka) wyjadą na wspólne wakacje na Mazurach ze swoimi dziećmi! I choć pierwotnie miała z nimi jechać Kasia (Katarzyna Glinka), to z wiadomych względów będzie musiał zastąpić ją Sadowski. Tym bardziej, iż sam wyjazd będzie skierowany głównie na to, aby Ksawery (Bartosz Gruchot) zapoznał się z dziećmi Agnieszki, dlatego ostatecznie syn Sadowskich zgodzi się na niego pojechać. Choć nie przyjdzie to tak łatwo, gdyż wcale nie będzie tam chciał jechać w czasie, gdy matka będzie w areszcie. Ale finalnie Łukaszowi uda się go przekonać. Jednak nie tylko jego, gdyż w 3115 odcinku "Barw szczęścia" uda mu się także dogadać z Czesławem, aby pod jego nieobecność zajął się gospodarstwem także aresztowanego Mariusza!

Basia i Czesław wspólnie zamieszkają w domu aresztowanego Mariusza w 3115 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3115 odcinku "Barw szczęścia" Czesław i Basia zjawią się w Brzezinach, które jak podaje swiatseriali.interia.pl od razu urzekną Grzelakową niemal tak samo jak Kasię. Jednak seniorka zda sobie sprawę, że wspólnie z Zarzecznym nie przyjechali tam na wakacje tylko, aby zająć się gospodarstwem Mariusza, którego wielkość aż ją przerazi. Ale nie Czesława!

- Dasz radę to wszystko ogarnąć? - zapyta Basia.

- Pewnie. Będę przyjeżdżał co rano - zadeklaruje Czesław.

Jednak Basia w 3115 odcinku "Barw szczęścia" uzna, że codzienne przyjazdy z Warszawy do Brzezin po prostu nie mają sensu! Ale i na to Czesław znajdzie rozwiązanie i nieoczekiwanie zaproponuje Grzelakowej, aby wspólnie z nim przeniosła się do Brzezin, na co seniorka oczywiście się zgodzi! Tym bardziej, że Zarzeczny już zdąży ją ująć swoją postawą!

- To zamieszkaj tu ze mną - zaoferuje Zarzeczny, na co Grzelakowka od razu przystanie.

Zarzeczny oczaruje Grzelakową w 3115 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3115 odcinku "Barw szczęścia" na tym nie poprzestanie i oczaruje Grzelakową jeszcze bardziej! A wszystko przez to, że uda mu się wynająć kombajn, aby zabezpieczyć plony Karpiuka, jednym, znanym tylko jemu sposobem!

- Sprzątniemy rzepak przed deszczami - oświadczy Czesław.

- A ja dziś sprzątnęłam porzeczki z krzaków - zażartuje Basia.

Jednak w tym momencie w 3115 odcinku "Barw szczęścia" Zarzeczny już spoważnieje i chwyci po dłoń Grzelakowej. Czesław zdecyduje się na szczere wyznanie, dzięki któremu Basi od razu zrobi się cieplej na sercu, a seniorzy zbliżą się do siebie jak nigdy wcześniej! I wreszcie spełni się kolejna wróżba Joli (Małgorzata Potocka)!

- Dziękuję ci, że jesteś tu ze mną - szepnie Zarzeczny.