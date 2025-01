Barwy szczęścia, odcinek 3116: Basia i Czesław przejmą dom aresztowanego Mariusza! Wspólnie zamieszkają u kochanka Kasi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3116 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3116 odcinku "Barw szczęścia" Basia i Czesław zamieszkają wspólnie u Mariusza w Brzezinach i to tuż po wspólnym wyjeździe Agnieszki i Łukasza na Mazury! Zdradzamy, że po aresztowaniu Kasi i Mariusza, Sadowski zastąpi u boku jej siostry nie tylko ją, ale także i Ksawerego, który w tej sytuacji nawet nie będzie chciał słyszeć o wakacjach! Choć pierwotnie istotą wyjazdu na Mazury miało być zapoznanie go z dziećmi Agnieszki, ale ostatecznie wybierze się ona na niego tylko z Łukaszem. W tym samym czasie w 3116 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery zostanie w Brzezinach, gdzie zdecyduje się uparcie czekać na matkę, pod opieką Grzelakowej i Zarzeczenego, którzy zjawią się tam i z innego powodu!

Basia i Czesław przeniosą się do Brzezin w 3116 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3116 odcinku "Barw szczęścia" seniorzy przeniosą się do Brzezin nie tylko ze względu na Ksawerego, ale także i Mariusza! A to dlatego, że po wyjeździe Łukasza nie będzie miał, kto zająć się gospodarstwem Karpiuka. Co prawda, przed wakacjami Sadowskiemu w końcu uda się znaleźć robotników do pracy w polu, ale nie będzie można ich tam zostawić samych bez nadzoru. Szczególnie, że po aresztowaniu rolnika zbuntuje się przeciwko niemu cała wieś, której mieszkańcy będą pewni, że to on zabił Szymańskiego (Jacek Grondowy), a w pobliżu jego gospodarstwa wciąż będzie kręcił się syn zmarłego, szukający odszkodowania w jego maszynach! Dlatego w 3116 odcinku "Barw szczęścia" Basia i Czesław przeniosą się do jego domu, aby móc doglądać jego cały dobytek!

Grzelakowa i Zarzeczny będą razem w 3116 odcinku "Barw szczęścia"?

I dzięki temu w 3116 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz choć na chwilę będzie mógł oczyścić głowę i nie myśleć o otaczającej go codzienności, gdyż zostawi pod dobrą opieką zarówno Ksawerego, jak i gospodarstwo Mariusza. A u boku Agnieszki odzyska nie tylko siły, ale także i dobry humor. Podobnie z resztą jak w 3116 odcinku "Barw szczęścia" Czesław i Basia, którzy także się do siebie zbliżą! Czyżby i w tym przypadku sprawdziła się wróżba Joli (Małgorzata Potocka), która jako pierwsza odkryła, że Grzelakowa i Zarzeczny są sobie przeznaczeni Czy zatem Basia i Czesław dadzą sobie szansę na miłość? Przekonamy się już niebawem!