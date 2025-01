Barwy szczęścia, odcinek 3112: Łukasz doprowadzi gospodarstwo Mariusza do ruiny? Popełni niebezpieczny błąd - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3112 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3112 odcinku "Barw szczęścia" Łukaszowi z pomocą Borysa w końcu uda się znaleźć robotników, którzy zajęliby się gospodarstwem Mariusza na czas jego pobytu w więzieniu. Choć to wcale nie będzie proste, gdyż cała wieś w Brzezinach wypnie się na Karpiuka, gdyż jej mieszkańcy będą przekonani, że to właśnie on zabił Szymańskiego (Jacek Grondowy). Do tego stopnia, że na jego gospodarstwie zjawi się nawet jego syn, gotowy zabrać ciągnik rolnika jako odszkodowanie za śmierć ojca, ale w pierwszej chwili przeszkodą mu w tym Sadowski z Grzelakiem, a następnie wspomagająca ich Celina (Orina Krajewska), która przyłapie chłopaka na gorącym uczynku. W efekcie młody Szymański w końcu odpuści, ale problemy Karpiuka w 3112 odcinku "Barw szczęścia" wcale się nie skończą!

Łukasz nie poradzi sobie z gospodarstwem Mariusza w 3112 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że choć w 3112 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski w końcu powierzy jego gospodarstwo w sprawdzone ręce, to jednak on sam nie będzie miał pojęcia o roli i co chwilę będzie popełniał niebezpieczne błędy, które później będą mogły Mariusza słono kosztować. Czy aż do tego stopnia, że w 3112 odcinku "Barw szczęścia" nowy kochanek Kasi straci swoje włości i nie będzie miał już do czego wracać, a Łukasz w ten sposób zemści się na nim za to, że odebrał mu żonę i niejako wpakował ją do więzienia?

To będzie zemsta Sadowskiego na Karpiuku w 3112 odcinku "Barw szczęścia"?

Wydaje się, że nie, gdyż w 3112 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz przecież będzie świadomy tego, że Mariusz chciał chronić Kasię i właśnie z tego względu sam z siebie zdecyduje mu się pomóc, aby pod swoją nieobecność właśnie nie stracił plonów. A na dodatek będzie robił wszystko, aby uchronić jego gospodarstwo. Ale z drugiej strony przecież nie będzie rolnikiem, przez co będzie miał prawo do pomyłek. Tylko, czy okażą się one na tyle poważne, że doprowadzą aż do najgorszego? Tego dowiemy się już w 3112 odcinku "Barw szczęścia"!

