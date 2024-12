Barwy szczęścia, odcinek 3107: Łukasz po aresztowaniu Kasi zabierze jej syna? Zrozumie swój błąd, ale będzie już za późno - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3107: Duże zmiany w związku ze ślubem Natalii i Cezarego. Padnie propozycja nie do odrzucenia

"Barwy szczęścia" odcinek 3107 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3107 odcinku "Barw szczęścia" życie Łukasza, po aresztowaniu Kasi, zmieni się o 180 stopni. A wszystko przez to, że teraz to on stanie się tatą na pełen etat i będzie musiał zająć się Ksawerym. Tym bardziej, że sąd odrzuci wniosek Natalii, którą Sadowski wynajmie dla żony i nie zgodzi się wypuścić jej z aresztu nawet za kaucją. I wówczas Sadowska kompletnie się załamie i jak podaje swiatseriali.interia.pl w 3107 odcinku "Barw szczęścia" zacznie mieć jeszcze większe wyrzuty sumienia wobec wszystkich, których skrzywdziła.

- Co ja narobiłam. Zabiłam człowieka, przeze mnie w areszcie jest Mariusz, Ksawery został sam - przyzna Kasia.

- Ma tatę - przypomni jej Natalia.

Kasia przestraszy się, że Łukasz pozbawi ją praw do opieki nad Ksawerym w 3107 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że to w 3107 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie pocieszy Kasi! Szczególnie, iż Sadowska zda sobie sprawę, że w tej sytuacji jej mąż mógłby chcieć ją pogrążyć i pozbawić ją prawa do opieki nad ich synem, mszcząc się w ten sposób za jej wcześniejsze oskarżenia, którego ostatecznie doprowadziły do końca ich małżeństwa.

- Tyle miałam do Łukasza pretensji, że jest nieodpowiedzialny, że wciąż ryzykuje, a największe nieszczęście na nas wszystkich ściągnęłam ja - załamie się Sadowska.

I w 3107 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska zacznie tego szczerze żałować, ale na to będzie już trochę za późno! A to dlatego, że mleko już się wyleje!

- Gdybym od niego nie odeszła... Gdybym nie związała się z Mariuszem, wszystko byłoby jak kiedyś - uzna po chwili namysłu Kasia, a gdy Natalia zasugeruje, że takie obwinianie się w niczym jej nie pomoże, to jeszcze smutniej skwituje - Teraz nic mi już nie pomoże...

Sadowski nie wykorzysta beznadziejnej sytuacji żony i nie zabierze jej syna w 3107 odcinku "Barw szczęścia"!

I nic dziwnego, gdyż w 3107 odcinku "Barw szczęścia" Łukaszowi faktycznie przejdzie przez myśl, aby pozbawić aresztowaną Kasię prawa do opieki nad Ksawerym! Ale oczywiście szybko ją porzuci i postanowi zrobić wszystko, aby pomóc wyjść zza karat nie tylko jej, ale także i Mariuszowi (Rafał Cieszyński), który wcześniej także przyzna się do winy, aby ratować jego żonę! I to sprawi, że w 3109 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się zaopiekować jego gospodarstwem, aby w trakcie swojej nieobecności rolnik nie stracił plonów, a sam odda syna pod opiekę siostry i ojca żony - Agnieszki (Katarzyna Tlałka) i Czesława (Marian Jaskulski)!