Barwy szczęścia, odcinek 3108: Łukasz nie poradzi sobie z Ksawerym po aresztowaniu Kasi! Odda syna jej prawdziwemu ojcu

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Następny plan cwanej Józefiny, by Cezary wrócił do Sofii. Wykorzysta małego Czarka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3108 - czwartek, 16.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3108 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka i Czesław ponownie zjawią się w Warszawie, aby pomóc Łukaszowi w opiece nad Ksawerym, z którą on kompletnie sobie nie poradzi! I nic dziwnego, gdyż Sadowski po aresztowaniu Kasi będzie miał głowę zupełnie, gdzie indziej! Oczywiście, dziennikarz zrobi wszystko, aby wyciągnąć żonę z aresztu, dlatego wynajmie dla niej Natalię. I choć prawniczka zgodzi się pomóc, to niestety nie uda jej się wynegocjować wyjścia Sadowskiej z aresztu i to nawet mimo kaucji, co będzie dość dziwne, gdyż prokurator i tak będzie chciał obarczyć winą za zabójstwo Szymańskiego nie ją, a Mariusza! A zatem w 3108 odcinku "Barw szczęścia" w grę wejdzie już nie tylko opieka nad synem, ale także i gospodarstwem Karpiuka, które pod jego nieobecność będzie mogło upaść!

Agnieszka i Czesław przejmą opiekę nad Ksawerym w 3108 odcinku "Barw szczęścia"!

A Łukasz oczywiście nie będzie chciał do tego dopuścić, dlatego w 3109 odcinku "Barw szczęścia" postanowi się nim zająć! Tym bardziej, że będzie mu ogromnie wdzięczny za to, że początkowo weźmie nawet winę na siebie, aby ratować Kasię. Dlatego w 3109 odcinku "Barw szczęścia" on zajmie się rolą, a siostra i ojciec Kasi przejmą opiekę nad ich synem, który także straszliwie będzie martwił się o swoją matkę po jej aresztowaniu, jak i psa, który po zatrzymaniu i Mariusza zostanie zupełnie sam w Brzezinach. Dlatego Basia (Sławomira Łozińska) pojedzie z nim na wieś go odebrać, po czym wróci z nim do siebie i zajmie się nim wspólnie z Agnieszką i Czesław, aby Łukasz mógł skupić się na swoich sprawach.

To nie będzie koniec dramatów w rodzinie Sadowskich w 3109 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, cała trójka w 3108 odcinku "Barw szczęścia" chętnie pomoże Łukaszowi w opiece nad załamanym Ksawerym, aby Sadowski mógł wciąż pomagać aresztowanym, a także pod ich nieobecność zająć się uprawami Karpiuka. Ale to niestety nie będzie koniec złych wieści dla ich rodziny! A to dlatego, że w 3109 odcinku "Barw szczęścia" Jola (Małgorzata Potocka), po wypadku, wywróżonym wcześniej Kasi, zobaczy w kartach kolejny dramat, który tym razem przytrafi się Czesławowi! Co to będzie? Tego dowiemy się już niebawem, bo że się spełni, to już nie mamy żadnych wątpliwości...

Barwy szczęścia. Kryzys u Bruna i Karoliny! Ich związek zacznie się walić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.