Na sygnale, odcinek 712: Szalony pacjent wystartuje do Nowego z siekierą! Ratownik zginie podczas akcji? - ZDJĘCIA

Na sygnale. Produkcja pożegnała Wojciecha Zygmunta po śmierci Kuby. To nie on podjął decyzję o odejściu z serialu - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na sygnale" odcinek 712 - środa, 23.04.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 712 odcinku "Na sygnale" i jego ekipa zostaną wezwani do z pozoru spokojnego przypadku. ponoć chodzi o pomoc 12-latkowi. Ale kiedy ratownicy dotrą na miejsce, rzeczywistość ich przerazi! W 712 odcinku "Na sygnale" zamiast chorego dziecka, Nowy natknie się na dorosłego mężczyznę, który nie tylko nie potrzebuje pomocy, ale ewidentnie chce zrobić komuś krzywdę...

Zacznie się od dziwnego zachowania, nerwowego patrzenia i agresywnych odzywek. A potem pójdzie już lawina: krzyk, szał, i… siekiera w ręku pacjenta! Czy Nowy w 712 odcinku "Na sygnale" będzie miał w ogóle szansę uciec?

Nowy zostanie zaatakowany przez agresywnego pacjenta w 712 odcinku "Na sygnale"

W 712 odcinku "Na sygnale" Basia (Anna Wysocka), która będzie razem z Nowym przy interwencji, stanie się świadkiem czegoś, czego nie zapomni do końca życia. Gdy zobaczy szaleńca z siekierą rzucającego się na Gabrysia, serce podskoczy jej do gardła. Ale nie będzie mogła mu pomóc. Jedyne, co zrobi, to odskoczy, wezwie wsparcie, policję i będzie modlić się o szczęśliwe zakończenie.

W 712 odcinku "Na sygnale" powtórzy się tragedia Kuby?

Widzowie dobrze pamiętają, jak tragicznie skończyła się historia Kuby (Wojciech Zygmunt), który zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Teraz w 12 odcinku "Na sygnale" pojawi się strach, że historia zatoczy koło. Bo gdy wściekły pacjent zamachnie się na Nowego, wszystko wskazywać będzie na to, że tym razem ratownik może nie mieć tyle szczęścia… Druga część tego piekła wydarzy się dopiero później – bo nawet jeśli Nowy przeżyje, to trauma, która w nim zostanie, wstrząśnie całym zespołem.

W 712 odcinku "Na sygnale" Nowy pomimo strachu i obrażeń będzie musiał działać szybko i zdecydowanie. Uda mu się obezwładnić pacjenta i wyrwać mu siekierę, zanim dojdzie do tragedii. Szaleniec trafi do psychiatryka, gdzie przejdzie przymusowe leczenie, ale… Gabryś nie będzie już tym samym człowiekiem?