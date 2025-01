Na sygnale, odcinek 665: Basia wybudzi się ze śpiączki, ale straci ukochanego! Nie dowie się, co tak naprawdę stało się z Michałem - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 665 - środa, 29.01.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 665 odcinku "Na sygnale" Basia przeżyje kolejny atak Miłosza, choć nie będzie to takie oczywiste! Wszystko przez to, że po ponownej napaści przez ratownika, Wszołkowa dozna poważnych obrażeń mózgu, przez co lekarz każe przygotować się Adamowi (Konrad Darocha) na najgorsze! A to dlatego, iż uzna, że szanse na powrót jego żony do pełni zdrowia są minimalne, o ile w ogóle przeżyje.

Na szczęście Basia przeżyła operację, ale specjaliści pozostawili ją w śpiączce farmakologicznej, aby jej organizm mógł się zregenerować. Oczywiście, w tym trudnym momencie Wszołkową będą wspierali jej najbliżsi - przyjaciele ze stacji w Leśnej Górze, syn Tadzio (Antoni Gogołka) i mąż. Jednak wśród nich w 664 odcinku "Na sygnale" zabraknie jej nowego ukochanego, Michała!

Michał zupełnie zapomni o Basi po jej wypadku w 664 odcinku "Na sygnale"!

Dlatego w 664 odcinku "Na sygnale" to Adam będzie czuwał przy łóżku żony, a przyjaciele pomogą mu w ogarnięciu opieki nad Tadziem. Jednak brak Michała zacznie poważnie zastanawiać Britney (Paulina Zwierz), która mocno się zdziwi, że Kornet ani razu nie odwiedzi swojej walczącej o życie ukochanej w szpitalu.

I oczywiście w 664 odcinku "Na sygnale" postanowi to sprawdzić, dlatego złoży swojemu sąsiadowi wizytę! Ale nie zastanie policjanta w mieszkaniu! Co stanie z Michałem? I czy Julka dowie się, dlaczego po wypadku Kornet olał swoją ukochaną? Czy znów przyczyni się do tego jej syn? A może będzie ku temu zupełnie inny powód?

To już koniec Basi i Michała w 665 odcinku "Na sygnale"?

Tego w 665 odcinku "Na sygnale" nie będzie wiedzieć i Basia, która ku radości wszystkich przeżyje jego atak i wreszcie obudzi się ze śpiączki! A co więcej, jej obrażenia mózgu nie okażą się na tyle poważne, jak wcześniej podejrzewał lekarz, gdyż Wszołkowa nie będzie miała żadnych problemów z pamięcią.

Tuż po przebudzeniu w 665 odcinku "Na sygnale" Basia od razu zacznie pytać o ukochanego Michała! Ale nie dowie się, co tak naprawdę się z nim stało, gdyż Martyna powie jej tylko, że jest gdzieś w terenie. Jednak oczywiście poinformuje, iż dała mu znać, że przyjaciółka się obudziła, ale mimo tego Kornet się nie zjawi! A zatem co się z nim stanie? Tego dowiemy się już niebawem!

