Na sygnale, odcinek 672: Porażający dramat Basi! Odkryje, że Michał nie był tym, za kogo się podawał - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 672 - środa, 12.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 672 odcinku "Na sygnale" Basia w końcu wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze! Choć po kolejnym ataku Miłosza (Leonard Koterski) to wcale nie będzie takie oczywiste! A wszystko przez to, że Wszołkowa dozna poważnego urazu mózgu i zapadnie w śpiączkę, ale na szczęście zdoła się z niej obudzić i wyjść z wypadku bez większego szwanku! Tyle tylko, że po wyjściu ze szpitala Basia wcale nie zazna spokoju, gdyż nie dość, że nie będzie miała żadnego kontaktu z ukochanym Michałem, który nagle tajemniczo zaginie, to jeszcze Wiktor nie zgodzi się, aby wróciła do pracy! Ale w 672 odcinku "Na sygnale" Banach wreszcie zmieni zdanie, ale Wszołkowa będzie musiała zadowolić się jedynie posadą kierowcy w zespole Benia (Hubert Jarczak), gdyż na powrót do ratownictwa będzie jeszcze za wcześnie!

Basia odkryje, że Michał to oszust w 672 odcinku "Na sygnale"!

Ale to w 672 odcinku "Na sygnale" nie będzie największym problemem Basi! A wręcz przeciwnie, gdyż najgorsze wydarzy się dopiero potem, jak już skończy dyżur z Vickiem, w trakcie którego będą pomagać staruszce, ugodzonej nożem. A to dlatego, że nawet to, po ostatnim ataku Miłosza, nie wstrząśnie nią tak, jak to, czego w 672 odcinku "Na sygnale" dowie się od inspektor Krzaklewskiej, która będzie prowadzić sprawę zaginięcia Michała! Zdradzamy, że Urszula pokaże Basi zdjęcie, które sprawi, że Wszołkowa zrozumie, że Kornet cały czas ją okłamywał i tak naprawdę wcale nie był tym, za kogo się podawał!

Oszukana Wszołkowa kompletnie się załamie w 672 odcinku "Na sygnale"!

I to w 672 odcinku "Na sygnale" będzie dopiero dla Basi ogromny wstrząs! Tym bardziej, że oszuka ją ostatnio najbliższa osoba jej sercu, którą dopuściła nawet do swojego syna Tadzia (Antoni Gogołka)! I co ciekawe, który jako pierwszy się na nim poznał, gdyż przecież robił wszystko, aby Kornet nie spotykał się z jego matką, ale ostatecznie poległ! I w 672 odcinku "Na sygnale" Wszołkowa odczuje tego dramatyczne skutki! Kompletnie załamana Basia zacznie wypłakiwać się w ramionach Wiktora, który już nie zdoła jej pocieszyć...