Na sygnale, odcinek 668: Zaginięcie Michała! Basia dokona przerażającego odkrycia po wyjściu ze szpitala - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 668 - środa, 5.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 668 odcinku "Na sygnale" Basia w końcu dojdzie do siebie po kolejnym ataku Miłosza i będzie mogła wyjść ze szpitala. Choć początkowo nie będzie to takie oczywiste, gdyż Wszołkowa wyląduje tam z tak poważnym urazem mózgu, że lekarz każe Adamowi (Konrad Darocha) przygotować się na najgorsze, gdyż szanse jego żony na powrót do zdrowia będą minimalne. Ale na szczęście, ratowniczka pomyślnie przejdzie operację i obudzi się ze śpiączki, a już w 668 odcinku "Na sygnale" będzie mogła wrócić do domu! Jednak nim do niego zawita, uda się najpierw do Michała, który w trakcie jej pobytu w szpitalu ani razu jej nie odwiedzi!

Basia w końcu wyjdzie ze szpitala w 668 odcinku "Na sygnale"!

I to w 668 odcinku "Na sygnale" wyda się Wszołkowej szczególnie dziwne. Tym bardziej, że to właśnie Kornet jako pierwszy ostrzegł ją, że może być na kogoś celowniku, gdyż atak na jej psa nie będzie przypadkiem. Ale później Kornet tajemniczo zniknie i nie będzie go ani przy pierwszym ataku Miłosza nas Basię i Martynę, gdzie zdoła uratować je Piotr (Dariusz Wieteska), ani przy drugim, gdy Strzelecki już nie zdąży z pomocą na czas, w efekcie czego Wszołkowa wyląduje w szpitalu i będzie walczyć o życie. I choć wówczas Britney złoży mu wizytę, gdyż jako pierwsza uzna, że to dziwne, iż Michał nawet nie zainteresował się ukochaną, to jednak nie zastanie go w mieszkaniu! Podobnie jak Basia w 668 odcinku "Na sygnale", która także go odwiedzi!

Wszołkowa odkryje, że Michał zaginął w 668 odcinku "Na sygnale"!

Jednak Wszołkowej w 668 odcinku "Na sygnale" uda ustalić się więcej! A mianowicie, że Kornet tajemniczo zaginął! Oczywiście, wówczas Basia od razu uda się na komisariat policji, gdzie złoży zeznania w sprawie zniknięcia ukochanego, znajomej policjantce Urszuli Krzaklewskiej. Ale czy uda jej się odnaleźć Michała? Co stanie się z policjantem w 669 odcinku "Na sygnale"? Czy za jego zniknięciem także będzie stał Miłosz, dlatego Kornet nie będzie w stanie najpierw uratować ukochanej, a potem się nią zająć? A może za zniknięciem policjanta będzie stało coś zupełnie innego? Tego dowiemy się już niebawem!