Na sygnale, odcinek 703: Kuba przed śmiercią znów się zakocha. To ona będzie ostatnią miłością Kuby - ZDJĘCIA

W 703 odcinku "Na sygnale" Kuba (Wojciech Zygmunt) nie będzie przeczuwał, że śmierć jest blisko, a miłość, która spadnie na niego tak nieoczekiwanie nie przetrwa nawet jednego dnia... Po wspólnym dyżurze z nową dyspozytorką pogotowia ratunkowego Kuba poczuje, że to nie przypadek, że los połączył go z Elą Siemaszko (Aleksandra Kądziołka), że to ona będzie kobietą jego życia! Zakochany Kuba w 703 odcinku "Na sygnale" wyzna przyjaciołom z Leśnej Góry, że jego serce zdobyła właśnie Ela. Między Szczęsnym i Elą zaiskrzy od razu. Ale nie pójdą nawet na drugą randkę... Śmierć Kuby przekreśli wszystko. Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, co się wydarzy.