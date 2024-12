Na sygnale, odcinek 645: Okrutna zemsta Miłosza na Basi! Tak pomści kalectwo swojego brata - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 643: Miłosz zabije Martynę i Basię?! Odkryje, że to one stoją za kalectwem jego brata - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 645 - środa, 11.12.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 645 odcinku "Na sygnale" Tadzik ogromnie będzie marzył, aby mieć psa, ale Basia nie będzie chciała kupować kota w worku. Tym bardziej, że nie będzie pewna, czy syn, na pewno by się nim zajmował, dlatego weźmie go na próbę. Wszołkowa pożyczy od Adama Mulfona, aby nauczyć syna odpowiedzialności. I niestety wtedy dojdzie do tragedii. Ale wcale nie z winy chłopca, a żądnego zemsty Miłosza, który w 645 odcinku "Na sygnale" porozrzuca trutkę przed domem Basi, aby w ten sposób zemścić się na niej za kalectwo własnego brata! Jednak oczywiście Wszołkowa nie będzie tego świadoma...

Miłosz otruje psa Adama w 645 odcinku "Na sygnale"!

- Mamo! Coś się stało z Muflonem... Połknął coś z trawnika! Próbowałem mu to wyjąć, ale mi nie dał! Proszę cię, zrób coś! - zaalarmuje ją Tadzik.

- Dobra Tadzik, uspokój się! Biegnij do domu po sól i wodę, to pomoże mu wywołać torsję - nakaże Basia.

- Jak ci pomóc? - spyta Michał (Krystian Kukułka).

- Proszę, przytrzymaj go. Postaram się zerknąć, co zeżarł - poprosi go ukochana.

Oczywiście, w 645 odcinku "Na sygnale" Basia od razu zabierze Mulfona do weterynarza, przez co sama spóźni się do pracy, czym nieźle podpadnie Górze (Tomasz Piątkowski). W przeciwieństwie do Miłosza, który niespodziewanie wstawi się za nią u Artura, za co Wszołkowa jeszcze mu podziękuję!

- Muflon coś zeżarł i musiałam go zawieźć do weterynarza - powie Miłoszowi i Nowemu (Kamil Wodka).

- Ojeju, ale to chyba nic poważnego? - zainteresuje się Miłosz.

- Nie wiem, weterynarzowi... - spróbuje wyjaśnić Wszołkowa, ale wściekły Góra nie pozwoli jej dokończyć zdania.

- Odpuści jej pan doktor. Była z psem u lekarza. Zwierzę to jak członek rodziny - zauważy ratownik, za co niczego nieświadoma koleżanka będzie mu wdzięczna - Dziękuję!

Mulfon przeżyje w 645 odcinku "Na sygnale", a Michał dokona szokującego odkrycia!

Chwilę później w 645 odcinku "Na sygnale" Basia otrzyma telefon od weterynarza i w końcu będzie mogła odetchnąć z ulgą, gdyż Mulfonowi nic poważnego się nie stanie! A ona będzie mogła go odebrać. Wszołkowa pochwali się radosną nowiną Romkowi i Miłoszowi, którego komentarz nieco ją zdziwi. Ale i tak ratowniczka jeszcze niczego się nie domyśli!

- Muflonowi nic nie jest! - ogłosi szczęśliwa Basia.

- Całe szczęście. Cały dzień trzymała za niego kciuki - powie Miłosz.

W przeciwieństwie do Michała, który w 645 odcinku "Na sygnale" odnajdzie przed domem Basi trutkę dla psów! Kornet zacznie podejrzewać, że ktoś celowo chciał otruć akurat Mulfona, ale Wszołkowa nie będzie mogła w to uwierzyć. Choć niestety policjant będzie miał rację...

- Muflon nawet nie zauważył, że coś mu było. Tylko, że teraz muszę zadzwonić do Adama i o wszystkim mu powiedzieć - zdradzi Michałowi.

- Wiadomo, co mu dolegało? - zainteresuje się policjant.

- Zatrucie pokarmowe. Szkoda tylko, że nie wiem, czym... - przyzna Basia.

- Znalazłem kiełbasę nafaszerowaną tabletkami przed twoim domem - powie Wszołkowej.

- Żartujesz? Ale w naszym budynku jest przecież tylko jeden pies… - zauważy ratowniczka.

- No i Muflon. Nie wiem no, jestem policjantem, więc może za bardzo jestem przewrażliwiony, ale... jak to chodziło o twojego psa? - spyta otwarcie Kornet, na co jego ukochana skwituje - Ale po co ktoś miałby to robić? Tylko jakiś zwyrol...

Tym bardziej, że w tym momencie w 645 odcinku "Na sygnale" zza samochodu powstanie Miłosz, który będzie sprawcą całego zajścia!