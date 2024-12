Na sygnale, odcinek 642: Martyna nie wybaczy Piotrowi zdrady! Pozwoli mu wrócić tylko ze względu na Lidzię - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 642 - środa, 4.12.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 642 odcinku "Na sygnale" Piotr w końcu wróci do mieszkania Strzeleckich, ale nie stanie się to bez powodu! Martyna zgodzi się na powrót męża, ale wyłącznie ze względu na ich wspólną córkę, która coraz gorzej zacznie radzić sobie z ich rozstaniem. Do tego stopnia, że zacznie odreagowywać emocje na swoich kolegach z przedszkola! Aż w końcu w 642 odcinku "Na sygnale" Lidzia zaatakuje jednego z nich, co skończy się wizytą jej rodziców w placówce. I choć w pierwszej chwili Strzeleccy nie uwierzą, że ich córka mogła dopuścić się agresji, to psycholog uświadomi ich, że właśnie w taki sposób dziewczynka reaguje na rozpad rodziny!

Piotr wróci do mieszkania Strzeleckich w 642 odcinku "Na sygnale"!

W 642 odcinku "Na sygnale" Martyna mocno weźmie sobie do serca słowa psycholożki. Oczywiście, Strzelecka nie będzie chciała, aby jej córce działa się krzywda, dlatego dla jej dobra zdecyduje się poświęcić i odpuścić Piotrowi, za którym Lidzia będzie ogromnie tęsknić. Tym bardziej, że już wcześniej była świadkiem tego, jak jej matka odrzuca ojca, który bardzo się starał, mimo iż tak naprawdę nie znała kontekstu i nie wiedziała, że Martyna robiła to wyłącznie z tego powodu, że Piotr zdradzał ją z Karoliną (Klaudia Janas)! Ale w 642 odcinku "Na sygnale" to się zmieni, a Strzelecki w końcu wróci do domu!

- Tata! - ucieszy się Lidzia.

- Wróciłem do domu! - oświadczy Piotr, na co córka aż oszaleje ze szczęścia - Hurra!

Martyna nie wpuści męża do łóżka w 642 odcinku "Na sygnale"!

Tyle tylko, że powrót Piotra do mieszkania Strzeleckich w 642 odcinku "Na sygnale" nie będzie równoznaczny z tym, że Martyna wybaczy mu zdradę! A wręcz przeciwnie, o czym ratownik sam boleśnie się przekona, gdy po położeniu Lidzi spać, zakradnie się do ich sypialni. Ale żona kategorycznym tonem oświadczy mu, że nie ma do niej wstępu! I w efekcie w 642 odcinku "Na sygnale" niewierny Piotr wyląduje na kanapie!

- Ty chyba sobie żartujesz! - wybuchnie Martyna, gdy Piotr zacznie erotyczne gierki - Zgodziłam się na tę całą maskaradę dla Lidzi, ale nie zamierzam spać z tobą w jednym łóżku!

- Na podłodze mam spać? - spyta z nadzieją Strzelecki, licząc na to, że żona jednak zmieni zdanie.

- Możesz na kanapie, przygotowałam ci pościel - oświadczy mu żona, po czym stanowczo doda, nie zostawiając mu już żadnych wątpliwości - Dobranoc!