Na sygnale, odcinek 640: Karolina zwiąże się z Lisickim?! Po odrzuceniu przez Piotra zaproponuje jej randkę - ZDJĘCIA

W 640 odcinku "Na sygnale" Dobromir (Kamil Błoch), Britney (Paulina Zwierz) i Zdzisio (Jarosław Gurda) będą zabezpieczać strażacki festyn wspólnie z inną karetką, w składzie której znajdzie się Karolina (Klaudia Janas). Lisicki od razu wejdzie z byłą koleżanką w ostrą sprzeczkę, ale w 640 odcinku "Na sygnale" szybko zmieni zdanie co do Wojtasek. Do tego stopnia, że ku zaskoczeniu wszystkich nawet zaproponuje jej randkę! Ale czy Karolina przyjmie jego propozycję? Tym bardziej, że Piotr (Dariusz Wieteska) da jej już jasno do zrozumienia, że nie ma co na niego liczyć? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!